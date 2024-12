Für den einstigen Schalker Simon Terodde ist ein aktueller Schalker der beste Spieler der Hinrunde. Warum der TV-Experte so überzeugt ist.

17 Spiele sind gespielt, die Hinrunde der 2. Bundesliga ist beendet. Die Winterpause nutzen die Experten jenes Senders, der alle Spiele überträgt, um die Spieler zu nennen, die bisher am überzeugendsten auftraten. Also sprachen bei Sky die Experten Simon Terodde, Torsten Mattuschka und Sören Gonther über ihre Favoriten – und beim Ex-Schalker Terodde ist es ein aktueller Profi des FC Schalke 04.

Simon Terodde hat sich als Fernseh-Experte stark entwickelt und schreckt auch vor kritischen Aussagen nicht zurück, er zeigt ebenso wenig Angst wie einst als Torjäger im 16er. Zugleich ist seine Verbundenheit zu Schalke trotz aller Neutralität spürbar.

Kein Wunder also: Der herausragende Zweitligaspieler der Hinrunde ist für Terodde der Schalke-Kapitän Kenan Karaman. „Nicht weil ich ihn gut kenne, nicht weil ich ihn mag, sondern einfach, weil er in der Schalker Mannschaft, die riesige Probleme hatte, heraussticht. Wieder mit neun Kisten!“

Neun Tore, die Schalke nach schweren Wochen auf den 13. Tabellenplatz gespült haben. Nun ist selbst die Tabellenspitze wieder in Sichtweite gerückt. Es ist wieder alles möglich! „Wer weiß, wo Schalke stehen würde. Als Kapitän musst du nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz performen. Das hat er komplett gemacht. Mein riesiger Respekt dafür. Immer wieder so zu performen, Hut ab! Deswegen ist Karaman für mich der Spieler der Hinrunde.“

Danach sieht Terodde Fisnik Asllani vom SV Elversberg mit seinen zehn Toren und Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) als herausragende Zweitliga-Akteure.

Für Torsten Mattuschka ist Fisnik Asllani die Nummer eins der Liga („Wahnsinn! 22 Jahre alt, kommt in der Liga überragend an. Und in Elversberg nochmals höher einzuschätzen als bei jedem anderen Verein“), Sören Gonther sieht Marvin Wanitzek ganz vorne („Warum er immer noch in der 2. Liga spielt, ist ein Rätsel“).