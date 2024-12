Am 3. Januar startet der FC Schalke 04 sein Trainingslager in der Türkei. Auf dem Programm stehen auch zwei Tests gegen Teams aus der Schweiz.

Die Weihnachtspause ist eine kurze für S04: Um sich auf die Zweitliga-Rückrunde vorzubereiten, wird der FC Schalke 04 Anfang des kommenden Jahres ins Trainingslager reisen. Vom 3. bis 10. Januar werden die Gelsenkirchener ihre Zelte im türkischen Belek aufschlagen und dort im Hotel Titanic nächtigen. Die Trainingseinheiten finden auf dem Platz des Titanic Deluxe Football Centers statt. Bereits vor zwei Jahren waren die Schalker (unter Trainer Thomas Reis) in Belek – damals als Bundesligist.

Im Rahmen des Trainingslagers wird es zwei Testspiele geben. Nun stehen auch die Gegner fest, beide kommen aus der Schweiz: Zunächst treffen die Königsblauen auf ihren Partnerverein FC Aarau aus der zweitklassigen Challenge League; gegen Ende des Aufenthalts in der Türkei folgt die Partie gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich.

Die Begegnung mit dem FC Aarau wird am Montag, 6. Januar, um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr deutsche Zeit) im Titanic-Sports-Center in Belek ausgetragen. Mit dem Tabellendritten der zweiten Schweizer Liga arbeiten die Schalker seit Juni im Rahmen einer Partnerschaft zusammen. Ein Test gegen Aarau war auch das erste Spiel unter der Regie von Kees van Wonderen Anfang Oktober: Im herbstlichen Dauerregen von Aarau gab es damals für Schalke ein ernüchterndes 2:2.

Das Aufeinandertreffen mit dem FC Zürich ist für Donnerstag, 9. Januar, um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr in Deutschland) ebenfalls in Belek geplant. Gegen den 13-fachen Schweizer Meister spielten die Knappen bereits vor zwei Jahren während der Wintervorbereitung an der Türkischen Riviera.

Erneut ist zu erwarten, dass einige hundert S04-Fans die Mannschaft in die Türkei begleiten. Für einige Anhänger ist der Besuch in den Trainingslagern zur Tradition geworden, noch Anfang 2024 waren viele Schalker in Albufeira (Portugal) dabei. Auch nach Belek Anfang 2023 reisten die Schalker in großen Gruppen. Vor Ort wird der Klub wie schon in den Vorjahren ein Programm für die mitgereisten Schalker anbieten.