Der FC Schalke 04 hat die Hinrunde mit einer 4:1-Gala bei der SV Elversberg beendet. Der Sieg fordert aber seinen Tribut - mit bitteren Nachrichten.

Mit dem 4:1 bei der SV Elversberg ist Schalke 04 am vergangenen Freitag ein versöhnlicher Abschluss des Zweitliga-Jahres 2024 geglückt. Wermutstropfen: Mit Paul Seguin und Yanik Bachmann verletzten sich zwei Spieler der Königsblauen.

Mittelfeldmann Bachmann musste nach rund einer Stunde für Tomas Kalas ausgewechselt werden, er war bei der Landung nach einem Luftzweikampf unglücklich aufgekommen und hielt sich anschließend das Knie. An diesem Montag gab es Neuigkeiten vom 28 Jahre alten Stammspieler: Bachmann musste sich einer Operation am rechten Knie unterziehen. Das teilte Schalke mit, ohne eine genauere Diagnose zu nennen.

Vereinsangaben zufolge muss der Sommer-Neuzugang aus Rostock „einige Wochen“ mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Er wird an der Reha individuell an seinem Comeback arbeiten. Das klingt so, als würde Bachmann den Trainingsstart verpassen. Und womöglich ist auch der Rückrundenstart in Gefahr. Die 2. Bundesliga nimmt schließlich Mitte Januar schon wieder den Betrieb auf. Schalke startet am Samstag, 18. Januar, mit einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.

Damit würde Schalke ein wichtiger Spieler fehlen. Bachmann ist unabhängig vom Trainer in dieser Saison gesetzt im Mittelfeld der Gelsenkirchener. Er absolvierte 14 Einsätze, die drei weiteren Partien in der Hinrunde verpasste er verletzt. Mit seinen Leistungen in den vergangenen Wochen trug er zum Schalker Aufschwung bei. Beim 4:2-Sieg gegen den SC Paderborn gelang ihm sein erstes Tor im blau-weißen Trikot, beim 2:2 gegen den Hamburger SV bereitete er beide Treffer vor.

Bachmanns Fall erinnert an den von Amin Younes. Der Kreativspieler unterzog sich vergangene Woche ebenfalls einem operativen Eingriff und fehlt bis auf Weiteres. Zur Schwere der Verletzung von Paul Seguin liegen noch keine Informationen vor.

Auch sein Ausfall würde Schalke 04 enorm treffen. Keine guten Vorzeichen für das Spiel gegen Hansa Rostock, bei dem S04 die Trendwende bestätigen will.