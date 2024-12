Tim Hoogland und der FC Schalke 04: Diese Zusammenarbeit wird weiterhin Bestand haben. Der Vertrag wurde verlängert.

Tim Hoogland wird dem Co-Trainer-Team des FC Schalke 04 rund um Kees van Wonderen noch länger halten bleiben. Anfang November war Hoogland erst in den Stamm rund um van Wonderen aufgerückt. Jetzt ha er einen neuen Kontrakt unterschrieben - bis zum 30. Juni 2026.

"Ich bin allen Verantwortlichen dankbar für das Vertrauen in meine Arbeit für Schalke 04. Es ist zweifelsfrei etwas Besonderes, zunächst als Trainer in der Knappenschmiede und nun auch im Trainer-Team der Lizenz-Mannschaft für den Club zu arbeiten, für den ich auch lange gespielt habe. Ich freue mich, weiterhin für Schalke mein Bestes geben zu können und im neuen Jahr meine Trainer-Ausbildung in Wales abschließen zu können", sagte Hoogland selbst.

Unter Kees van Wonderen läuft es für Schalke 04 mittlerweile immer besser. Als Mitglied des Trainerteams hat auch Hoogland daran seinen Anteil. "Es macht jeden Tag Freude, mit Tim zu arbeiten, über Fußball und unsere Mannschaft zu diskutieren und gemeinsam Ideen umzusetzen", sagte der Niederländer.

Am Freitag erst hat der FC Schalke 04 den damaligen Tabellenführer SV Elversberg mit 4:1 abgefertigt.

"Tim ist mit seiner langjährigen Erfahrung auf Schalke und seinen Vorstellungen von Fußball ein Gewinn für das Trainer-Team. Er überzeugt durch Fleiß, Sorgfalt und Teamgeist. Dazu ist er Schalker durch und durch. Wir haben den Vertrag mit ihm aus voller Überzeugung verlängert", sagte Schalke-Sportdirektor Youri Mulder, dessen Vertrag selbst erst zuletzt verlängert worden ist.

Hoogland, in Marl geboren, ist Schalker durch und durch. Er spielte in der Knappenschmiede, wurde auf Schalke zum Profi und behielt sein königsblaues Herz, auch wenn er in Mainz (2007 bis 2010, als Kapitän), Stuttgart (2012/2013), Fulham (2014/2015), Bochum (2015 bis 2019, dort spielte er mit Sidney Sam zusammen) und in Australien bei Melbourne Victory (2019/2020) spielte.

Zwischen 2010 und 2014 spielte der Familienvater ein zweites Mal für Schalkes Profis - eine Zeit, die aber von Verletzungen geprägt war. Höhepunkt: Er traf in der Champions League im Bernabeu bei Real Madrid für S04.