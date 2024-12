Schalke: Spieltage 20 bis 24 terminiert - ein Topspiel, vier Sonntagspartien

Die DFL hat die Spieltage 20 bis 24 terminiert. Der FC Schalke 04 hat ein Topspiel am Samstagabend, spielt sonst viermal sonntags.

Einen Tag, bevor der letzte Zweitliga-Hinrundenspieltag 2024/2025 beginnt, hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spieltage 20 bis 24 zeitgenau terminiert. Der FC Schalke 04 ist nur einmal am Samstagabend zur Topspiel-Zeit um 20.30 Uhr gefordert. Am 1. Februar treffen die Königsblauen auf den 1. FC Magdeburg.

Das topspielverdächtige NRW-Duell der Schalker beim 1. FC Köln wird hingegen an einem Sonntagnachmittag (9. Februar, 13.30 Uhr) ausgetragen. Das dürfte Sicherheitsgründe haben. Denn am Samstag, 7. Februar, spielen in der Bundesliga Schalke-Rivale Borussia Dortmund (um 15.30 Uhr gegen Stuttgart) und Köln-Rivale Borussia Mönchengladbach (um 18.30 Uhr gegen Frankfurt) zu Hause. Mutmaßlich soll ein Aufeinandertreffen der Fangruppen vermieden werden.

In der Topspiel-Tabelle der Zweiten Liga übernimmt Hertha BSC mit dann sieben Nominierungen vor dem 1. FC Kaiserslautern (6) die Spitze. Die Schalker teilen sich mit dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV (jeweils fünf Topspiele) den dritten Platz. Noch ohne Topspiel werden nach dem 24. Spieltag in der Bundesliga der VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim, der 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg sowie in Liga zwei die SpVgg Greuther Fürth, die SV Elversberg, Jahn Regensburg und der SSV Ulm 1846 sein. Diese Tabelle ziehen die Traditionsklubs gern heran, um ihre Argumentation für eine Neuverteilung der TV-Gelder zugunsten der Vereine, die Interesse und Einschaltquoten garantieren, zu unterstützen.

Die Übersicht - 20. bis 24. Spieltag der 2. Bundesliga

FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg Samstag, 1. Februar, 20.30 Uhr, live Sport1 und Sky

1. FC Köln - FC Schalke 04 Sonntag, 9. Februar, 13.30 Uhr, live Sky

FC Schalke 04 - Karlsruher SC Sonntag, 16. Februar, 13.30 Uhr, live Sky

Darmstadt 98 - FC Schalke 04 Sonntag, 23. Februar, 13.30 Uhr, live Sky

FC Schalke 04 - Preußen Münster Freitag, 28. Februar, 18.30 Uhr, live Sky