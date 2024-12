Die Zwillinge Halil und Hamit Altintop feiern am Sonntag ihren 42. Geburtstag. Wir haben mit Hamit Altintop, der zuletzt als Teammanager der türkischen Nationalmannschaft gearbeitet hat, gesprochen. Auch über den S04.

Hamit und Halil Altintop feiern am Sonntag Geburtstag. Die in Gelsenkirchen geborene Zwillinge werden 42 Jahre alt. Während Halil zuletzt als Leiter des Nachwuchszentrums bei Bayern München gearbeitet hat, stand Hamit vor allem während der Euro 2024 im Fokus. Als Manager der türkischen Nationalmannschaft und Vorstandsmitglied des türkischen Fußballverbandes war er omnipräsent.

Inzwischen hat er dort nach einer Neuwahl seinen Posten verloren. Zufällig wird gerade auf Schalke ein Sportvorstand gesucht. Kann sich Hamit Altintop, der einst für den S04 spielte und heute mit seiner Frau und sechs Kindern in Istanbul lebt, sogar eine Rückkehr nach Gelsenkirchen vorstellen?

"Die wird es auf jeden Fall geben", sagt Hamit Altintop und lacht. "Meine Mutter Meryem lebt ja noch dort und ich bin immer noch regelmäßig zu Hause."

Auch am kommenden Wochenende wird er ihr wieder einen Besuch abstatten. Denn derzeit absolviert Altintop bei der UEFA Academy einen Managementlehrgang für Führungskräfte. Durch das UEFA-MIP-Programm soll die Erfahrung ehemaliger Spieler mit den für das Fußballmanagement im Profifußball erforderlichen Fähigkeiten ergänzt werden. Auch Leverkusens Simon Rolfes oder Dortmunds Sebastian Kehl haben diesen Kurs absolviert. "Im Rahmen dieses Kurses werde ich am Wochenende in Deutschland sein", freut sich Altintop.

An einem Umzug würde es jedenfalls nicht scheitern Hamit Altintop

Wäre ein Job bei Schalke 04 eine Option für ihn? "Natürlich hängt mein Herz immer noch an Schalke 04. Ich bin hier geboren und habe meine ersten Bundesligaspiele auf Schalke gemacht", sagte Altintop auf RS-Anfrage. Konkreten Kontakt habe es jedoch noch keinen gegeben. "Ich verfolge das Geschehen rund um den S04 ganz genau. Es ist schon traurig, was mit diesem großen Klub in den vergangenen Jahren passiert ist."

Ob er sich eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland auch tatsächlich vorstellen kann? "An einem Umzug würde es jedenfalls nicht scheitern", sagt Altintop. "Aber derzeit brauchen wir darüber nicht zu spekulieren."

Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen würde es am Wochenende aber durchaus geben.