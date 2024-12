Der FC Schalke 04 muss am Freitag in der 2. Bundesliga bei Tabellenführer SC Paderborn ran. Ron Schallenberg erhält eine Sonderrolle.

Der einzige, der im Vorfeld eigentlich kaum etwas zum Zweitligaspiel zwischen dem SC Paderborn und Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) mitzuteilen hatte, war SCP-Trainer Lukas Kwasniok.

„Gibt nicht viel zu sagen. Freitagabend, Flutlicht, alle Mann an Bord, wir sind in guter Form“, sagte Kwasniok bei der Pressekonferenz vor einem Spiel, das aber eben doch ganz viele Facetten hat.

Allein die Tabellensituation ist höchst ungewöhnlich. Der kleine SC Paderborn, der zweimal in der Bundesliga spielte (und sofort wieder abstieg) trifft auf den großen FC Schalke, der mehr Mitglieder hat als Paderborn Einwohner. Und doch ist der SCP mit Trainer Kwasniok haushoher Favorit. Paderborn ist verdient Spitzenreiter, hat bereits vier Punkte Vorsprung, ist zu Hause noch unbesiegt.

„Paderborn macht das sehr gut, mit so einer jungen Mannschaft Spitzenreiter zu sein. Wir sind dort nicht der Favorit“, erklärte Schalkes Trainer Kees van Wonderen.

Die Königsblauen spielen trotz eines deutlich höheren Budgets zum zweiten Mal in Folge in der Zweiten Liga gegen den Abstieg. „Die Schalker haben gute Individualisten, aber an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Problemchen, sonst würden sie besser dastehen“, sagte Kwasniok.

„Das eine oder andere Problemchen“ ist zu nett formuliert. Die Schalker Vereinsführung ist sehr umstritten, einen Sportvorstand gibt es nicht, van Wonderen - erst vor wenigen Wochen gekommen - muss um seinen Job bangen, wenn Schalke schlecht spielen und hoch verlieren sollte.

Van Wonderen ändert Schalkes Startelf auf zwei Positionen. Für Max Grüger und Tomas Kalas (beide Bank) rücken Paul Seguin und Mehmet Can Aydin in die Startelf.

Die taktische Grundformation ändert der Trainer nicht. Eine Sonderrolle bekommt der langjährige Paderborner Schallenberg, der während der Trainingswoche eine Ansprache halten und Tipps geben durfte.

Sein Comeback auf der Schalke-Bank feiert Sturm-Talent Emil Höjlund (19), der lange verletzt ausgefallen war. „Er ist ein sehr großes Talent und sehr ehrgeizig, hat zuletzt aber mit Verletzungen gekämpft. Das frustriert ihn am meisten“, sagte van Wonderen.

So spielen der SC Paderborn und Schalke 04

SC Paderborn: Schubert - Curda, Götze, Brackelmann - Obermair, Castaneda, Biblija, Zehnter - Kostons, Ansah, Baur.

Trainer: Kwasniok

Schalke 04: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Bachmann, Seguin - Aydin, Karaman, Younes - Sylla.

Trainer: van Wonderen

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka