Frank Lotze übernimmt wird auf Schalke immer mächtiger. Er ist Aufsichtsrats-Vize in Fördergenossenschaft und Hauptverein.

Bei der Mitgliederversammlung im November blieb Frank Lotze noch im Hintergrund. Im Chaos der vergangenen Tage ging beim abgestürzten Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 eine wichtige Personalentscheidung unter, die Lotze betrifft:

Der Aufsichtsrat der Königsblauen wählte nicht nur Sven Kirstein zum Stellvertreter des Vorsitzenden Axel Hefer. Er beförderte Lotze zu einem der mächtigsten Personen im Schalke-Universum. Ein für die S04-Öffentlichkeit unbekannter Mann, einer, der bei der Mitgliederversammlung nicht ans Mikrofon trat, einer, der nicht gewählt, sondern kooptiert wurde, gehört nun zur Klubspitze. Wer ist Frank Lotze?

In deutschen Marketingkreisen ist der 58 Jahre alte Lotze seit Jahrzehnten berühmt. Bekannt wurde er in dieser Branche zu Beginn des Jahrtausends. Nachdem er bereits sieben Jahre bei der Agentur Jung von Matt gearbeitet hatte, wurde er im Januar 2007 in den Vorstand berufen.

Seine vielfältigen Aufgaben: Beratungschef Deutschland, Geschäftsführer JvM/Spree, Leitung von JvM/Alster. Von 2009 bis 2019 führte er in Düsseldorf als CEO den deutschen Ableger der weltweit agierenden Agentur BBDO. Seit seinem Rücktritt im Jahr 2019 arbeitet Diplom-Ökonom Lotze als selbstständiger Unternehmensberater.

Schalke-Fan Lotze leitet den „Ausschuss Strategie, Marketing und Vertrieb“

Lotze trat beruflich und privat schon immer als großer Fan des FC Schalke 04 auf – im Juni 2023 wurde er schließlich vom Gremium kooptiert. „Frank hat über 25 Jahre Erfahrung auf höchster Managementebene und als CEO Verantwortung für über 10.000 Mitarbeiter getragen. Er verfügt über große Kompetenzen in den Bereichen Unternehmens- und Marketingstrategien, die er innerhalb des Aufsichtsrats und bei der Beratung des Vorstands gewinnbringend einbringen wird“, begründete Hefer. Rund anderthalb Jahre später zählt Lotze zu den mächtigsten Schalkern. Er vertritt Hefer, leitet den wichtigen „Ausschuss Strategie, Marketing und Vertrieb“ in diesem Gremium, ist auch im Aufsichtsrat der Fördergenossenschaft Stellvertreter.

Schalkes Aufsichtsrat besetzte auch alle weiteren Ausschüsse neu. Interessant: Den Sportausschuss führt Johannes Struckmeier, Vorstandsmitglied einer Steuerberatungsgesellschaft. Erfahrung mit dem Profisport hat er - beruflich beschäftigt er sich seit Jahren mit betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen, er beriet viele Traditionsklubs. Als Vorsitzender des Sportausschusses muss er nun auch Trainer- und Spielerwechsel mit absegnen. Außer Struckmeier sitzen Youri Mulder und der neu gewählte Aufsichtsrat Ender Ulupinar im Sportausschuss. Solange Mulder sein Amt ruhen lässt, weil er als Interims-Sportchef tätig ist, übernimmt Axel Hefer diese Aufgabe.

Die Ausschüsse im Aufsichtsrat in der Übersicht

Finanzausschuss (3): Sven Kirstein (Vorsitzender), Holger Brauner, Harald Förster.

Sportausschuss (3): Johannes Struckmeier (Vorsitzender), Youri Mulder (wird vorläufig von Axel Hefer vertreten), Ender Ulupinar.

Ausschuss für Strategie, Marketing und Vertrieb (4): Frank Lotze (Vorsitzender), Rolf Haselhorst, Axel Hefer, Ender Ulupinar.

Miteinander-Ausschuss für Mitglieder, Fans und soziale Verantwortung (4): Pascal Krusch (Vorsitzender), Sven Kirstein, Michael Riedmüller, Johannes Struckmeier.

Nachhaltigkeitsausschuss (3): Rolf Haselhorst (Vorsitzender), Holger Brauner, Pascal Krusch.