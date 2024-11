Mit seiner Zuschauerzahl ist der FC Schalke 04 weit vorne innerhalb der drei Profi-Ligen in Deutschland. Zwei frühere Erstliga-Rivalen liegen vor Königsblau.

Wie schon in der vorigen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bleiben die Fans des FC Schalke 04 ihrem Verein in großer Zahl treu. Das spiegelt sich auch in der Statistik der Besucherzahlen wider - Unter den deutschen Erst- bis Drittligisten mit dem höchsten Zuschauerschnitt dieser Saison 2024/25 belegen die Königsblauen Platz drei.

Im Schnitt 61.011 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zu den bisherigen Heimspielen in die Gelsenkirchener Veltins Arena gekommen. Mehr Besucher kamen laut Statistik auf transfermarkt.de bisher nur in die Stadien der Erstligisten Borussia Dortmund (Schnitt von 81.365) und Bayern München (75.000). Im Vergleich der Heimspiel-Besucherzahlen aller erster bis dritter Ligen weltweit liegt Schalke auf dem zwölften Rang.

Die Schalker sind nicht der einzige Zweitligist, der es unter die besten 18 in dieser Wertung (Stand 26. November) geschafft haben. Allerdings folgt mit Abstand zu den Schalkern der 1. FC Köln auf Rang acht (Schnitt von 49.929). Die weiteren Zweitligisten in der Top 18 der Zuschauerzahlen bei Heimspielen sind Hertha BSC Berlin (9./Schnitt von 48.597), 1. FC Kaiserslautern (11./45.384), Fortuna Düsseldorf (12./43.864), Hannover 96 (14./39.343), 1. FC Nürnberg (15./36.195) und Karlsruher SC (18./30.392).

Aus dem Revier belegt der Bundesligist VfL Bochum Platz 24 (Schnitt von 25.726), der Drittligist Rot-Weiss Essen Platz 33 (16.866). Die Plätze 43 bis 56 belegen bis auf Zweitligist SV Elversberg (47./9.290) ausschließlich Vereine aus der 3. Liga. Auf den letzten drei Plätzen im Vergleich der Besucherzahlen bei Heimspielen in der bisherigen Saison 2024/25 folgen auf den Drittligisten SC Verl (Platz 54/2.393) der VfB Stuttgart II (55./2.059) und als Schlusslicht Hannover 96 II (56./Schnitt von 900).