Nach der Kritik von TV-Experte Simon Terodde reagiert HSV-Trainer Steffen Baumgart sauer. „Jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen.“

Es war ein spannendes Spiel mit unerwartetem Ausgang: Der FC Schalke 04 schien im Zweitliga-Duell beim Hamburger SV schon vor der Halbzeitpause abgeschrieben, 0:2 lagen die Königsblauen zurück. Dann die Wende in den folgenden 45 Minuten: Schalke erkämpfte sich am Ende ein 2:2-Remis, der HSV der zweiten war nicht mit den Hamburgern der ersten Halbzeit vergleichbar. Am Ende sollte diese Partie HSV-Trainer Steffen Baumgart seinen Job kosten.

Doch das war am späten Samstagabend noch nicht abzusehen. Da analysierte beim übertragenden Sender Sky Experte Simon Terodde gerade das Spiel, als HSV-Trainer Baumgart dazukam. Vor der Partie hatten sich beide noch herzlich umarmt. Die folgenden Minuten wurden um einiges frostiger…

Terodde kritisierte die Hamburger Spielweise nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Schalker. Denn S04 hatte in dieser Phase eindeutig das Momentum auf der Seite. Terodde: „Man sieht, dass Schalke nach dem 1:2 am Drücker war. Ich will auch gerne flach spielen. Dann nehm‘ ich doch mal den Ball und hau den auf Davie Selkes Kopf, hole so ein Foul raus. Dieses Klein-Klein ist für mich als Gegner leicht zu verteidigen. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen, dass man da ein bisschen Verantwortung übernimmt.“ Baumgart, derzeit in äußerst wackeliger Position in Hamburg, widersprach energisch.

„Jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen, Simon. Dass die Jungs keine Verantwortung übernehmen, nur weil sie den Ball nicht lang schlagen, weil das deine Idee ist, ich weiß ja nicht. Wir haben in der 1. Halbzeit viele Möglichkeiten durchs Herausspielen gehabt. Ich glaube nicht, dass wir die zwei Tore bekommen haben, weil wir den Ball nicht lang gespielt haben. Da gehört schon ein bisschen mehr zu. Das ist mir zu einfach.“ Rumms! Die Stimmung war dramatisch gekippt.

Simon Terodde versuchte, die Wucht seiner Worte abzufedern. „Du hast ja recht, du weißt ja, was ich meine...“, sagte der 36-Jährige. Baumgart aber blieb hart: „Ich weiß, was du meinst. Aber du hast es doch selbst gespielt. Ich weiß, wenn du Ballbesitz hast und von hinten nach vorne rausspielst, dass du dir Möglichkeiten erarbeiten kannst. Der zweite Ball ist immer eine Möglichkeit. Einfach nur den Ball lang zu schlagen und Davie verlängert den, das ist mir zu einfach.“

Insgesamt hatte Baumgart das Spiel seiner Mannschaft über weite Strecken gut gesehen, „sehr gut sogar. Das Ergebnis täuscht am Ende über die Leistung insgesamt hinweg. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, dass wir im Moment einfach irgendwie Scheiße am Hacken haben.“ Terodde aber hatte es anders gesehen… Und die HSV-Bosse auch, am Sonntagvormittag wurde Baumgarts Freistellung bekannt.