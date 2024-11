Zwischen den vielen Schalke-Fans im Volkspark stand auch ein aktueller S04-Profi im Gästeblock. Von Torwart Justin Heekeren gibt es viel Lob.

Mehrere Tausend Fans haben die Mannschaft des FC Schalke 04 am Samstagabend im Auswärtsspiel beim Hamburger SV unterstützt. Bis weit nach dem Schlusspfiff war die Stimmung im Gästeblock des Volksparkstadions prächtig, denn nach 0:2-Rückstand haben sich die Gelsenkirchener zurückgekämpft und durch das 2:2 tatsächlich noch einen Punkt geholt.

„Nach diesem Spiel waren dann doch alle Fans zufrieden“, fasst Torwart Justin Heekeren zusammen, was er vor der Fankurve erlebt hat. „Die Fans haben eine Reaktion gesehen, wir haben uns den Arsch aufgerissen“, so der Torwart.

Mittendrin zwischen den Anhängern war am Samstagabend auch Ersatztorwart Luca Podlech. Weil der 19-Jährige nicht im Spieltagskader stand, verfolgte er die Partie aus dem Fanblock. In den Sozialen Medien veröffentliche er ein Foto aus dem Gästebereich. Bei seinem Teamkollegen Justin Heekeren kam die Aktion super an. „Podi ist in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen. Er ist Schalker durch und durch, hat sogar ein Schalke-Tattoo auf dem Oberschenkel.“





Schon seit acht Jahren spielt Luca Podlech für Schalke 04. Das Torwart-Talent durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Königsblauen und hat sich durch den Sprung in den Profi-Kader einen großen Traum erfüllt. Seit Sommer ist der 19-Jährige fester Bestandteil des Zweitliga-Teams und stand bislang in zwei Pflichtspielen im S04-Kader. Auf einen Pflichtspieleinsatz für die Schalke-Profis wartet Podlech allerdings noch. Hinter Heekeren, Thorben Hoffmann und Michael Langer ist er aktuell Torwart Nummer vier im Kader. Wegen seiner Identifikation mit Schalke 04 ist Podlech trotzdem schon jetzt extrem beliebt bei vielen Fans.

Spielpraxis im Herrenbereich konnte Podlech in der laufenden Saison immerhin in der Regionalliga sammeln. Für die Schalker U23 von Trainer Jakob Fimpel stand er neunmal zwischen den Pfosten.