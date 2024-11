Wer an diesem Fußball-Wochenende auf die Spiele in den drei deutschen Profi-Ligen schaut, wird das traditionsreichste, knisterndste, interessanteste Spiel nicht im Fußball-Oberhaus finden.

In der 2. Bundesliga bestreiten der Hamburger SV und der FC Schalke 04 (Samstag, 20.30 Uhr/Sky und Sport 1) das Topspiel. Jahrzehntelang rangelten beide Teams um Plätze im Europapokal, waren Bundesliga-Kultklubs, Stammgast im internationalen Geschäft. Doch das war einmal - inzwischen kämpfen beide Vereine gegen den dauerhaften Absturz.

Und doch sagte HSV-Trainer Steffen Baumgart: „Flutlicht, diese beiden Vereine - wen das nicht pusht... Ich würde mir das freiwillig angucken.“

Der HSV ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg - und deshalb nicht nur aus dem DFB-Pokal geflogen, sondern auch aus den Aufstiegsplätzen gerutscht. Die Siege der Konkurrenten 1. FC Köln und SC Paderborn am Freitagabend setzten den HSV zusätzlich unter Druck. Baumgart ist zuletzt unter Druck geraten - nach dem verpassten Aufstieg im Sommer 2024 darf er sich nicht erlauben, dass der HSV in der Hinrunde abrutscht. Er habe die nötige Energie, sagte er im Vorfeld des Spiels. Verzichten muss er auf die verletzten Leistungsträger Ludovit Reis und Robert Glatzel.

Während die Hamburger immerhin noch auf Tuchfühlung zu den ersten drei Plätzen sind, ist das bei den Königsblauen anders. Durch den langweiligen, aber souveränen 2:0-Erfolg über das erschreckend schwache Schlusslicht Jahn Regensburg vor zwei Wochen konnten sie sich von den größten Sorgen befreien, kletterten auf Platz 14. Trainer Kees van Wonderen konnte in der Länderspielpause ruhig arbeiten, sein Team besiegte Drittligist Alemannia Aachen in einem Testspiel mit 2:1.

Hamburger SV: Fernandes - William, Schonlau, Muheim - Katterbach, Meffert, Poreba, Elfadli, Dompé - Selke, Königsdörffer Fernandes - William, Schonlau, Muheim - Katterbach, Meffert, Poreba, Elfadli, Dompé - Selke, Königsdörffer FC Schalke 04: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Seguin, Grüger - Sylla, Bachmann, Younes - Karaman Schiedsrichter: Haslberger

Dennoch könnte der Schalker Frieden nur von kurzer Dauer sein. Das Programm bis zur Winterpause ist hart, nach dem HSV-Spiel treffen die Schalker bis Weihnachten noch auf weitere Teams aus dem oberen Tabellendrittel (Düsseldorf, Paderborn, Elversberg). Eine weitere Niederlage des immer noch umstrittenen Trainers Kees van Wonderen - und die Personaldiskussionen gehen von vorn los.

Van Wonderen kann wieder auf Abwehrchef Tomas Kalas zurückgreifen. Verzichten muss er auf den in dieser Saison starken Linksfuß Tobias Mohr, der sich im Training am Oberschenkel verletzte. Für Mohr rückt der 1,96 Meter große Janik Bachmann in die Startelf, dies ist die einzige Änderung. Schalkes Trainer erwartet ein „sehr interessantes Spiel“, für seine Elf sei dies eine „große Herausforderung“. Auf die Unterstützung ihrer Fans können sich die Schalker verlassen. Alle 5700 Gäste-Tickets setzte S04 ab, zu rechnen ist mit 7000 bis 8000 königsblauen Anhängern. Ausverkauft ist das Stadion: 57.000 Zuschauer kommen. HSV gegen Schalke - ein Klassiker eben.

Polizei nimmt etwa 20 Fans vor Partie HSV-Schalke fest

Die Polizei hat vor der Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga rund 20 Fußballfans festgenommen. Das teilte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Hansestadt vor der Begegnung im Volksparkstadion auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatten unter anderem das „Hamburger Abendblatt“ und die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet.

Demnach handelte es sich mutmaßlich um Anhänger von Schalke 04. Die Beamten waren am Bahnhof Friedrichsberg im Hamburger Osten auf etwa 30 bis 40 Personen getroffen, die teils auch maskiert gewesen und vor der Polizei geflüchtet sein sollen. Nach Ende der Partie am Samstagabend sollten die Anhänger frühestens wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden.