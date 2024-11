Schalke 04 steht vor dem schwierigen Spiel beim Hamburger SV. Zwei S04-Profis könnten eine besondere Marke knacken.

Der zarte Aufwärtstrend von Schalke 04 wird am Samstagabend auf eine harte Probe gestellt. Die Königsblauen gastieren beim Hamburger SV (20.30 Uhr, RS-Liveticker), der weit über Schalke in der Tabelle steht und aufgrund zuletzt ausbleibender Siege selbst unter Druck geraten ist.

Was im Zweitliga-Topspiel zu nicht mehr als einer Randnotiz verkommen dürfte: Zwei Schalker stehen vor einem Jubiläum. Kenan Karaman und Marcin Kaminski könnten ihren 100. Einsatz in der 2. Bundesliga feiern. Das Duo steht aktuell bei 99 Partien im Unterhaus.

Dass Karaman am Samstagabend aufläuft, gilt als sicher. Der 30-Jährige ist schließlich Kapitän und Hoffnungsträger. Zuletzt erzielte er beim 2:0 über Jahn Regensburg seinen sechsten Saisontreffer.

Sein Zweitliga-Debüt hatte der Angreifer 2016 im Trikot von Hannover 96 gegeben. 31-mal spielte er für die Niedersachsen, 28 Partien absolvierte er für Fortuna Düsseldorf. Die meisten Partien im Unterhaus bestritt er aber für Schalke (40). 18 seiner 32 Treffer erzielte er für den Revierklub.

Kaminsi feierte seine Premiere ebenfalls 2016. 32-mal lief er für den VfB Stuttgart in der zweiten Liga auf, in den übrigen Partien trug er das Schalke-Trikot. Ob er am Samstagabend aber tatsächlich auf eine dreistellige Zahl an Spielen kommt, bleibt abzuwarten.

An den vergangenen beiden Spieltagen verteidigte der Pole von Beginn an - an der Seite von Ron Schallenberg. Die Rückkehr von Abwehrchef Tomas Kalas heizt den Konkurrenzkampf im Abwehrzentrum jedoch an. Wie die Chancen stehen, dass Kaminski Teil der Startelf bleibt, lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.

Während Kaminski (63) und Karaman (123) auch eine Menge Einsätze in der 2. Bundesliga sammelten, gibt es fünf Schalker aus dem aktuellen Kader, die dem Duo etwas voraushaben in Sachen Zweitliga-Einsätze: Tobias Mohr (142), Paul Seguin (132), Ron Schallenberg (132), der aussortierte Dominick Drexler (131) sowie Janik Bachmann (107) sind bereits dreistellig unterwegs.