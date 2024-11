Schalke 04 steht vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Trainer Kees van Wonderen gibt Auskunft zur Personalsituation.

Im Gastspiel beim Hamburger SV muss der FC Schalke 04 auf Tobias Mohr verzichten. Der Linksaußen hatte sich am Dienstag im Training in einem Zweikampf mit Steve Noode im Adduktorenbereich verletzt und die Einheit vorzeitig abgebrochen.

Details zu seiner Verletzung sind nicht bekannt. Klar ist aber, dass die Partie im Volksparkstadion am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) zu früh kommt für Mohr, der in elf von zwölf möglichen Zweitliga-Begegnungen in der Startelf stand und sieben Scorerpunkte sammelte (drei Tore, vier Vorlagen).

Seinen Platz auf dem linken Flügel könnte Ilyas Hamache einnehmen. "Ilyas ist jetzt schon einige Zeit mit uns im Training, er macht einen guten Eindruck", sagt van Wonderen am Donnerstag über den Sommer-Zugang, der in den vergangenen Wochen nicht berücksichtigt wurde. "Er ist ein Spieler, auf den wir bauen können."

Naturgemäß käme Christopher Antwi-Adjei als Mohr-Vertreter infrage. Doch der frühere Bochumer, der zuletzt verletzt fehlte, handelte sich auf dem Weg zu seinem Comeback "einen kleinen Rückschlag" ein, wie van Wonderen berichtet.

Dagegen haben Bryan Lasme, Emil Höjlund und Aris Bayindir ihre Verletzungen auskuriert und sind ins Training zurückgekehrt. Auch Tomas Kalas ist wieder fit. Ob der Abwehrchef in Hamburg startet, bleibt aber offen. In seiner Abwesenheit zeigten Ron Schallenberg und Marcin Kaminski eine solide Leistung in der Innenverteidigung. "Das ist das Schöne für einen Cheftrainer, wenn er die Wahl hat, zwischen guten Spielern", sagt van Wonderen.

Mit Ibrahima Cissé, Max Grüger und Taylan Bulut sind auch die drei Nationalspieler zurück in Gelsenkirchen. Anders als die beiden DFB-Talente wird Cissé nach seinem Debüt für Mali aber nicht im Kader gegen den HSV stehen. Er muss weiterhin mit der U23 trainieren. Der Trainer über die Perspektive des Abwehrmanns: "Wenn er physisch wieder am Niveau ist, das gefragt ist, dann ist die Tür wieder offen."