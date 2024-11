Zweitligist SC Paderborn spielt bislang eine sehr gute Saison – auch dank Abwehrchef Felix Götze. Der 26-Jährige ist der Dauerbrenner der Mannschaft.

Nur wenige Sekunden fehlten am letzten Zweitliga-Spieltag, damit der SC Paderborn die Tabellenspitze übernommen hätte. Der SCP führte im Top-Spiel bei Fortuna Düsseldorf bis zur 95. Minute mit 1:0, bis sich eine kuriose Szene ereignete.

Abwehrspieler Calvin Brackelmann köpfte eine Düsseldorfer Flanke unglücklich an den Hinterkopf seines Mitspielers Felix Götze. Von dort sprang der Ball unten rechts ins Eck zum schmeichelhaften Ausgleich für die Fortuna.

Ein kleiner Trostpreis: Durch das 1:1 verteidigte Paderborn immerhin den zweiten Tabellenplatz. Von zwölf Partien musste die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Kwasniok nur einmal den Platz als Verlierer verlassen – das war beim 0:3 in Kaiserslautern. Ansonsten spielt Paderborn eine stabile Saison und blieb bei den Auswärtsspielen in Köln (2:1), Hamburg (2:2) und Düsseldorf (1:1) ohne Niederlage.

Einen großen Anteil daran hat Abwehrchef Götze. Der 26-Jährige ist der einzige Spieler im Kader, der in allen 14 Pflichtspielen von der ersten bis zur letzten Sekunde auf dem Platz stand.

Sein Trainer beschrieb den Innenverteidiger bereits als "absolute Maschine". Warum Kwasniok so große Stücke auf seinen wichtigsten Abwehrspieler hält, beweisen die Statistiken von bundesliga.com.

Götze ist zweikampfstark, passsicher und präsent in der Luft

Mit einer Passquote von 92,37 Prozent ist Götze (insgesamt 939 Ballkontakte in 12 Spielen) der passstärkste Spieler des Tabellenzweiten. In der gesamten Liga können nur sieben Akteure überhaupt einen besseren Wert vorweisen. Auch bei den gewonnenen Kopfballduellen gehört der gebürtige Dortmunder zur Elite der 2. Liga. Schon 35 Luftzweikämpfe konnte er für sich entscheiden. Dazu ist er auch am Boden einer der effektivsten SCP-Spieler. Insgesamt 115 Zweikämpfe gewann Götze in den ersten zwölf Partien.

Überraschenderweise ist der Neuzugang sogar einer der laufstärksten Profis im Kader des Zweitligisten. Im Schnitt läuft er knapp über zehn Kilometer im Spiel – und das als zentraler Verteidiger in der Dreierkette. Nur Santiago Castaneda und Kapitän Raphael Obermair laufen noch mehr.

Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig Götze für den Aufstiegskandidaten ist. Im Sommer wechselte er nach zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen ablösefrei nach Paderborn. Für RWE bestritt der 1,85-Meter-Mann insgesamt 57 Pflichtspiele (4 Tore, 2 Vorlagen). Seinen Abgang konnte man an der Hafenstraße nicht kompensieren.