Auf der Mitgliederversammlung (17. November) von Fortuna Düsseldorf herrschte gute Stimmung - trotz des tragischen Verlaufes der Relegationsspiele gegen den VfL Bochum.

Fortuna Düsseldorf steht - wie schon am Ende der vergangenen Saison - auf dem dritten Rang in der 2. Bundesliga. Dieser bedeutet bekanntermaßen den für den Vertreter aus Liga zwei selten erfolgreichen Umweg über die Relegation, den auch die Fortuna nicht erfolgreich bestreiten konnte. Spektakulär verhinderte der VfL Bochum den Düsseldorfer Aufstieg.

Für den Klub aus der Landeshauptstadt und dessen Verantwortliche längst kein Grund, Trübsal zu blasen. "Früher wäre das Risiko groß gewesen, dass alles auseinanderbricht, dass man aufeinander losgeht, oder ein Schuldiger rausgepickt wird!", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding auf der Mitgliederversammlung über den verpassten Aufstieg. Wegen einer "neuen Grundstabilität", erläuterte er, sei dies nun nicht der Fall gewesen.

Auch Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst verkündete trotz des unglücklichen Verlaufes der Relegation einen beachtlichen Rekord: „Wir zählen heute 35.312 Mitglieder. Das ist der höchste Anstieg und die höchste Mitgliederzahl in der Vereinsgeschichte. Das gibt uns zusätzlichen Rückenwind.“

Er fügte hinzu: „Wir haben Partnerschaften mit Laufzeiten, die in der 2. Bundesliga kein anderer Club hat: Brust-, Ärmel- und Ausrüster-Verträge sind alle nicht nur auf Rekordniveau, sondern auch mit Rekordlaufzeiten. Das ist ein unfassbar starkes Fundament."

Seine Kollegen stimmten in die Lobeshymnen ein. Auch finanziell, das berichtete Arnd Hovemann, Vorstand Finanzen, Personal und Recht, verzeichnet der Verein Rekordzahlen: "Die Umsatzsteigerung in Höhe von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr belegt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So konnten Umsatzerlöse in Höhe von 70,3 Mio. Euro erzielt werden, was ein absoluter Rekord für eine Zweitliga-Saison in der Fortuna-Historie darstellt."

Borgerding hat angesichts dieser vielversprechenden Zahlen große Ambitionen: "Gehen wir diesen Weg gemeinsam und unaufgeregt weiter, werden wir diesen Verein zeitnah dahin bringen, wo er hingehört - nämlich als mitgliedergeführter Verein in die Bundesliga!"