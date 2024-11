Der FC Schalke 04 hat am Donnerstag (14. November) ein Testspiel unter der Ausschluss der Öffentlichkeit gewonnen.

Siege sind immer wertvoll - auch in Testspielen. Und so zeigten sich auch die Spieler und Verantwortlichen des FC Schalke 04 nach dem 2:1-Sieg gegen Alemannia Aachen zufrieden.

Im Verlauf der Begegnung, für die keine polizeiliche Genehmigung für die Anwesenheit von Zuschauern vorlag und somit ohne Publikum im Parkstadion stattfand, waren mit Zaid Amoussou-Tchibara, Ayman Gulasi und Mika Khadr zudem drei Talente aus der U19 des FC Schalke 04 am Ball.

Schalke-Trainer Kees van Wonderen bilanzierte: "Das war ein energiereiches und intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Für die Jungs war das wichtig, damit sie alle ihre Spielminuten bekommen. Sie haben es gut gemacht."

Dagegen sagte Heiner Backhaus, Coach des Drittligisten Aachen: "Wir haben das Spiel genutzt, um unsere Spielidee gegen einen Zweitligisten zu testen und konnten dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Wir haben viele Torchancen vor allem in der ersten Halbzeit, der Gegner macht dann mit der einzigen Möglichkeit den Treffer. Nach unserem Traumtor von Sascha Strujic zum verdienten Ausgleich wird es ein Spiel, das beide Mannschaften gewinnen können. Es fühlt sich am Ende aber gut an, dass wir gegen einen Zweitligisten eine solche Leistung zeigen konnten. Es würde sich aber natürlich noch besser anfühlen, wenn wir gewonnen hätten, denn wir hätten das Spiel gewinnen können, wenn nicht müssen."

Die Statistik zum Spiel

Schalke: Hoffmann (46. Langer) – Aydin, Wasinski, Sanchez, Donkor – Zalazar (74. Khadr), Schallenberg (46. Noode) – Tempelmann, Bachmann, Hamache (67. Gulasi) – Remmert (67. Amoussou-Tchibara)

Aachen: Johnen – Hanraths (62. Rumpf), Nkoa, Yarbrough – Heister (46. Putaro), El-Faouzi (69. Baum), Gaudino (62. Bapoh), Meyer (46. Strujic) – Scepanik (69. Aourir) – Goden (58. Ali Gnondi), Töpken (46. Heinz)

Schiedsrichter: Kabalakli (Gelsenkirchen)

Tore: 1:0 Tempelmann (29.), 1:1 Strujic (50.), 2:1 Amoussou-Tchibara (88.)