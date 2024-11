Bei Schalke 04 fehlen derzeit einige Spieler im Training. Dafür erhalten drei Talente die Chance.

Mit einer starken Torquote machte Zaid Amoussou-Tchibara in der U19 von Schalke 04 auf sich aufmerksam. Der Lohn: Der 18 Jahre alte Stürmer, der in 15 Pflichtspielen 18 Treffer erzielte, darf sich derzeit im Training der Profis zeigen. Am Mittwoch nahm er an der Einheit von Coach Kees van Wonderen teil.

Mit dabei waren zwei weitere Talente aus der A-Jugend: Mittelfeldspieler Ayman Gulasi sowie Innenverteidiger Mika Khadr. Auch sie gehören in der U19 zu den Leistungsträgern. Die Rufe nach einer Berücksichtigung von Amoussou-Tchibara wurden zuletzt bereits in den Sozialen Medien laut - auch angesichts der schwachen Offensivleistungen der Königsblauen in der letzten Zeit.

U19-Trainer Norbert Elgert bat derweil um Geduld und ärgerte sich über den Hype um den Spieler. Amoussou-Tchibara brauche noch Zeit, betonte die Legende.

Und fügte grundsätzlich an: "Irgendwann wünsche ich mir, dass man mal auf mich hört. Ich mache das jetzt 30 Jahre und länger und auf dem Gebiet bin ich Spezialist. Und wahrscheinlich bei aller Bescheidenheit einer der Weltbesten."

Die drei Talente füllten beim Training den Kader auf, dem derzeit mehrere Spieler fehlen. Auf Länderspielreise befinden sich Taylan Bulut (Deutschland U19), Max Grüger (Deutschland U20) und Ibrahima Cissé (Mali). Bulut wurde beim 2:0-Sieg der DFB-Talente gegen Andorra am Dienstag in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Grüger und Cissé sind am Freitag im Einsatz.

Kapitän Kenan Karaman nahm am Donnerstag aus Gründen der Belastungssteuerung nicht am Mannschaftstraining teil. Ebenso fehlte sein Vertreter Paul Seguin. Innenverteidiger Tomas Kalas absolvierte ein individuelles Programm. Die beiden Angreifer Emil Höjlund und Bryan Lasme fehlen weiterhin verletzt.