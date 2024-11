Schalke 04 empfängt Jahn Regensburg zum Kellerkrimi. Dieser Startelf vertraut S04-Trainer Kees van Wonderen.

Es ist nicht irgendein beliebiges Heimspiel des FC Schalke 04, was am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena beginnt. Es trifft der Vorletzte der 2. Bundesliga auf das Schlusslicht Jahn Regensburg. Dem stolzen, so faszinierenden Verein S04 droht am zwölften Spieltag der Sturz auf den letzten Platz der Tabelle - so tief ist Schalke seit Jahrzehnten nicht mehr gefallen. Es geht aber nicht nur um den letzten Platz. Es geht um den Job des sehr angeschlagenen Trainers Kees van Wonderen und auch um die Stimmungslage des kompletten Vereins vor der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung in einer Woche (16. November).

Die Schalker versuchten alles, um den Druck ein bisschen zu dämpfen. Linksverteidiger Derry John Murkin strahlte Optimismus aus: „Wir werden gewinnen.“ Trainer van Wonderen beruhigte: „Der Erfolg wird kommen.“ Er bescheinigte seiner Mannschaft eine hohe Intensität im Training. Und die Vereinsführung stärkte van Wonderen, wegen der schlechten sportlichen Bilanz (drei Niederlagen und ein Horrorfußball-0:0 in Ulm) und des wenig inspirierenden Auftretens in der Kritik den Rücken. „Intern steht er nicht zur Debatte“, sagte Vorstandschef Matthias Tillmann. Das sei kein Schicksalsspiel für den Trainer, ergänzte Youri Mulder, ab Montag Interims-Sportchef.

Van Wonderen baut seine Offensive für den Kellerkrimi komplett um. In drei seiner vier Spiele als Chef blieb Schalke ohne Tor, erarbeitete sich nur wenige Chancen. Amin Younes und Moussa Sylla rücken für Mehmet Can Aydin und Janik Bachmann ins Team - zwei offensiv denkende Spieler für zwei defensiv denkende. Überraschend: In der Innenverteidigung fehlt Tomas Kalas wegen Kniebeschwerden, er hatte Anfang der Woche zwei Einheiten verpasst, auch im Abschlusstraining fehlte er. Kalas hat dauerhaft Probleme mit der Patellasehne. Für ihn verteidigt Ron Schallenberg im Abwehrzentrum.

Und Regensburg? Nach zwei 1:0-Siegen in Folge - zuerst im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth, dann in der Bundesliga gegen Elversberg - ist das Selbstvertrauen gestiegen, auch wenn der Aufsteiger bisher alle fünf Auswärtsspiele verloren hat. Trainer Andreas Patz bescheinigte Schalke - wie beinahe jeder gegnerische Trainer zuvor - „Wucht und individuelle Klasse.“ Er selbst wolle mit seinem Team „gute defensive Stabilität“ dagegenhalten. Außerdem ginge es Jahn darum, „in der Offensive Akzente zu setzen, um dem Gegner wehzutun. Wir müssen den Fokus auf uns richten, auf die Stärken, die uns in den letzten beiden Spielen ausgezeichnet haben.“

So spielen Schalke 04 und Jahn Regensburg

Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Grüger, Seguin - Younes, Karaman, Mohr - Sylla. Trainer: van Wonderen

Regensburg: Gebhardt - Wurm, Bulic, Breunig - Pröger, Geipl, Hein - Viet, Ernst - Ganaus, Hottmann. Trainer: Patz

Schiedsrichter: Patrick Schwengers