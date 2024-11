Nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren verließ Leo Greiml den FC Schalke 04 im Sommer. In den Niederlanden läuft es besser.

Nur sieben Spiele absolvierte Leo Greiml in zwei Jahren beim FC Schalke 04. Der Österreicher kam 2022 als großes Talent, erholte sich damals von einem Kreuzbandriss. Rund ein Jahr später zog er sich die Verletzung erneut zu. Zur Vorbereitung auf die laufende Saison meldete sich der Innenverteidiger zurück.

Doch in den Planungen des Revierklubs spielte er keine Rolle mehr. Und so wechselte Greiml im Sommer, plante bei NAC Breda in den Niederlanden den Neustart. Einige Monate später lässt sich festhalten: Dieser ist dem früheren U21-Nationalspieler gelungen.

Greiml absolvierte bisher alle möglichen zwölf Pflichtspiele für den Eredivisie-Aufsteiger, immer über 90 Minuten, er verpasste noch keine Minute. "Mir war wichtig, dass ich durch den Wechsel zu Spielzeit komme, dass ich nach den schwierigen Jahren mit den Verletzungen wieder ein gutes Gefühl für meinen Körper bekomme. Das alles hat sich erfüllt", freut er sich im Interview mit der WAZ.

Dabei wusste Greiml vor seinem Wechsel so gut wir gar nichts über den Verein aus Noord-Brabant. "Das musste ich selbst erst einmal googeln und dann in den Gesprächen genauer herausfinden", erzählt er. Er habe zwar auch andere Optionen gehabt. "Als sich Breda gemeldet hat – erste Liga, dazu in den Niederlanden – das war für mich sehr reizvoll. Da habe ich sofort gedacht: Das mache ich."

Diese Entscheidung zahlt sich aus. Greiml sammelt nach schwierigen Jahren Spielpraxis und ist nicht nur in persönlicher Hinsicht erfolgreich. Nach elf Spieltagen belegt NAC den neunten Tabellenplatz, ist in der Liga angekommen. Am zweiten Spieltag gelang gar ein überraschender Sieg gegen Ajax Amsterdam (2:1), nach dem vor allem Greiml starke Kritiken erhielt.

Und für Greiml sicher das Wichtigste: Sein lädiertes Knie hat sich offenbar vollständig von den Verletzungen erholt: "Ich bin beschwerdefrei, seit ich auf Schalke im Juni zur Sommervorbereitung eingestiegen bin", berichtet er. "Meinem Knie geht es super, es hat kein einziges Mal negativ reagiert. Ich bin topfit."

