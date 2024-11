Jahn Regensburg will bei Schalke 04 den Aufwärtstrend fortsetzen. Die Bayern könnten vorbeiziehen.

In desolater Verfassung präsentierte sich Jahn Regensburg über weite Teile der bisherigen Saison. Schlecht für den kommenden Gegner Schalke 04: Inzwischen befindet sich der SSV im Aufwind.

Nach der Mega-Klatsche gegen den 1. FC Nürnberg vor knapp zwei Wochen musste Trainer Joe Enochs gehen. Unter Interimstrainer Andreas Patz geht es wieder aufwärts. So sehr, dass die Regensburger sogar an Schalke vorbeiziehen können, sollten sie das Duell am Sonntag in der Veltins-Arena gewinnen (13.30 Uhr, RS-Liveticker).

Im Vorfeld steht Regensburg zwei Punkte hinter S04 auf dem letzten Tabellenplatz. Auf diesen könnte Schalke bei einer Niederlage abrutschen, sollte Eintracht Braunschweig (Platz 17) mindestens einen Punkt im Heimspiel gegen den Hamburger SV holen.

Was den Regensburgern seit der Übernahme von Patz jedenfalls gelang: Sie treten deutlich stabiler auf. In den zwei Pflichtspiele unter dem Interimscoach gab es zwei 1:0-Siege. In der Liga gegen die SV Elversberg und im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth. In den drei Partien zuvor kassierte der Jahn noch 14 Gegentreffer.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir tun gut daran, jetzt aber die Füße auf den Boden zu lassen und zu wissen, in welcher Situation wir uns befinden. Tabellarisch haben wir Anschluss gehalten und sind auf Tuchfühlung. Jetzt gilt es gut zu arbeiten und vor allem bei uns zu bleiben", sagte Patz nach dem Sieg gegen Elversberg.

Bei Schalke hingegen blieb ein Effekt nach dem Trainerwechsel zu Kees van Wonderen aus. Einen Punkt holten die Königsblauen aus den drei Zweitliga-Spielen unter seiner Regie. Beim 0:0 in Ulm blieben sie immerhin erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Dafür enttäuschte die Offensive abermals auf ganzer Linie.

Nun wollen die Regensburger die Schalker Krise ausnutzen. Dabei müssen sie auf Dejan Galjen verzichten. Der Angreifer, der bei vier Saisoneinsätzen steht, wurde am vergangenen Wochenende des Feldes verwiesen und fehlt gegen Schalke gesperrt.