Gegen Regensburg kann Schalke wieder mit Moussa Sylla planen. Zwei weitere Profis kehren zurück – einige andere fehlen jedoch im Training.

Vor dem wichtigen Zweitligaspiel gegen Jahn Regensburg an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht der FC Schalker 04 personell weiter auf dem Zahnfleisch. Noch am zurückliegenden Wochenende in Ulm fehlte rund ein Dutzend Spieler verletzt – darunter zahlreiche Offensivspieler.

Am Montag gab es aber zumindest einige gute Nachrichten für die Königsblauen. Denn Moussa Sylla (24), Ilyes Hamache (21) und Ersatztorwart Michael Langer (39) sind zurück im Mannschaftstraining. Die beiden Offensivspieler Sylla und Hamache warten zuletzt angeschlagen und in Ulm (0:0) und Augsburg (0:3) nicht im Kader. Langer fehlte sogar einige Wochen.

Schalke: Top-Torjäger Moussa Sylla ist Hoffnungsträger Gerade Moussa Sylla dürfte gegen Regensburg wichtig werden – denn mit sechs Saisontreffern ist der Sommer-Neuzugang aus Frankreich der beste Torschütze der Schalker. Seine Torgefahr haben die Schalker bei den enttäuschenden Auftritten in Augsburg und Ulm schmerzlich vermisst.

Ebenfalls positiv: Auch Christopher Antwi-Adjei (30) macht Fortschritte. Im Heimspiel gegen Hertha BSC (2:2) Anfang Oktober hatte sich der Ex-Bochumer eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Am Montag konnte er aber zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Einige Schalke-Profis angeschlagen

Trotz dieser guten Nachrichten müssen auch einige Schalke-Profis kürzertreten, die zuletzt bei den beiden Spielen in Süddeutschland zum Kader gezählt haben. Abwehrchef Tomas Kalas (31) legt am Montag und Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung eine Trainingspause ein, Lino Tempelmann (25) trainierte nur individuell, Janik Bachmann (28) unterzog sich einer Behandlung und konnte deshalb nicht trainieren. Schon im Laufe der Woche könnte der Ex-Rostocker allerdings zurückkehren.





Nach elf Spieltagen liegt Schalke 04 mit nur neun Punkten aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsrang. Das Duell mit dem Tabellenletzten Jahn Regensburg ist bereits ein erstes Schicksalsspiel im Abstiegskampf für die Schalker.