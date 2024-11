Interner Aufstieg für Tim Hoogland: Der langjährige Schalke-Profi wird ab Montag vom Co-Trainer der U19 zum Co-Trainer der Profis.

Überraschende Änderung im Trainerteam der in den Abstiegskampf abgestürzten Profis des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Zu Beginn der Woche vor dem Kellerduell gegen Schlusslicht Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) beförderten die Königsblauen den 39 Jahre alten Ex-Profi Tim Hoogland zum Co-Trainer der Profis. Sport Bild berichtete zuerst. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht noch aus, am Montag (10.30 Uhr) dürfte Hoogland beim öffentlichen Training schon mit auf dem Platz stehen.

Bisher assistierte Hoogland in der U19 Norbert Elgert. Hoogland, auf Schalke „Hoogi“ genannt, ersetzt Peter Ballette, der aus persönlichen Gründen aufgehört hatte. Die weiteren Assistenten von Cheftrainer Kees van Wonderen sind Robert Molenaar (kam vor vier Wochen gemeinsam mit van Wonderen), Sidney Sam (kam zu Saisonbeginn) und Torwarttrainer Stephan Loboué (kam ebenfalls zu Saisonbeginn).

Hoogland, in Marl geboren, ist Schalker durch und durch. Er spielte in der Knappenschmiede, wurde auf Schalke zum Profi und behielt sein königsblaues Herz, auch wenn er in Mainz (2007 bis 2010, als Kapitän), Stuttgart (2012/2013), Fulham (2014/2015), Bochum (2015 bis 2019, dort spielte er mit Sidney Sam zusammen) und in Australien bei Melbourne Victory (2019/2020) spielte.

Zwischen 2010 und 2014 spielte der Familienvater ein zweites Mal für Schalkes Profis - eine Zeit, die aber von Verletzungen geprägt war. Höhepunkt: Er traf in der Champions League im Bernabeu bei Real Madrid für S04.

Schalke-Co Hoogland: Er trainierte unter Tuchel, Klopp und Rangnick Hoogland ist ein sehr ambitionierter Co-Trainer, der mehrfach betont hat, seine Zukunft als Cheftrainer einer Profimannschaft zu sehen. Seine Trainerkarriere plante er seitdem akribisch. Ab 2021 hatte er in Wales die B- und A-Lizenz in einem Intensivkurs für frühere Fußball-Profis erworben. Seit März 2024 besucht er - genau wie Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin übrigens - in Wales den Uefa-Pro-Lizenz-Kurs, der bis Mai 2025 andauert. Da er diese Ausbildung begonnen hat, dürfte er Schalkes Profis auch offiziell trainieren - anders zum Beispiel als U23-Trainer Jakob Fimpel. Testet Schalke schon den Nachfolger für den in die Kritik geratenen van Wonderen?





Hoogland hatte in seiner aktiven Karriere prominente Trainer, von denen er sich einiges abschauen konnte. „Ich habe in der Jugend unter Norbert Elgert trainiert, später unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, außerdem Jupp Heynckes, Ralf Rangnick und Felix Magath. Das wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht probieren würde, all diese Erfahrungen unterzubringen und weiterzugeben“, sagte er dieser Zeitung einmal.

Der nächste Schritt auf der Trainerkarriere-Leiter: Er ist nun Assistent der Schalke-Profis.