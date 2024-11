Schalke holte in Ulm zwar einen Punkt - doch die Leistung beim 0:0 war einmal mehr enttäuschend. Darüber reden wir im Schalke-Talk.

Nach dem Abpfiff schwiegen die Fans: Beim 0:0 in Ulm präsentierte sich der FC Schalke 04 am Freitagabend einmal mehr blutleer und erschreckend schwach. Nach nur vier Spielen steht Trainer Kees van Wonderen in der Kritik. Darüber diskutiert Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst in einer neuen Folge unseres Talks „19:04 - Inside Schalke“.

In dieser Folge geht es um die sportliche Bewertung des unbefriedigenden Unentschiedens in Ulm, die Rolle von Trainer van Wonderen und das zu Ende gegangene Torwart-Casting. Thorben Hoffmann und Justin Heekeren bekamen ja zwei Spiele, Heekeren verschaffte sich durch eine tadellose Leistung in Ulm möglicherweise den entscheidenden Vorteil. Doch nicht nur über Sportliches reden wir im Talk. Es geht auch um die Vorbereitungen für die Mitgliederversammlung am 16. November. Eine Revolution kann es dort nicht geben, das sieht Schalkes Satzung nicht vor. Sind aber Denkzettel möglich?

Bei „19:04 – Inside Schalke“ bekommen Sie alles zu Schalke 04 in 19:04 Minuten. Welche Spieler stehen gerade besonders im Fokus? Was passiert neben dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der Chef-Etage? Ob Training, Spieltag oder Transferfenster: Die Analysen liefern Ihnen unsere Reporter und Moderatoren. Eine neue Folge bekommen Sie immer einen Tag nach jedem Spiel.