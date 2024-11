Der SSV Ulm 1846 hat sich am Freitagabend (1. November) mit einer Nullnummer vom FC Schalke 04 getrennte. So ganz zufrieden war der Aufsteiger nicht.

Normalerweise müsste ein Verein wie der SSV Ulm 1846 mit einem 0:0 gegen den FC Schalke 04 zufrieden sein. Doch diese Zeiten sind längst vorbei.

Ulm und Schalke begegneten sich in der 2. Bundesliga auf Augenhöhe. Beide Teams stecken im Keller fest. Und die Ulmer hatten durchaus eine gute Chance, die drei Punkte im Donaustadion zu behalten.

Deshalb waren die Ulmer mit dem Punkt gegen S04 auch nicht ganz zufrieden. 1846-Trainer Thomas Wörle fasste zusammen: "Erstmal ist es ein Punkt für uns – damit können wir leben. Ich glaube, aufgrund der gezeigten Leistung heute wäre jedoch mehr drin gewesen. Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft. Ich denke wir haben dann doch mehr vom Spiel gehabt und in der ersten Halbzeit die klareren Torschüsse gehabt. Auch in der zweiten Halbzeit war es ähnlich. Ich glaube, da haben wir bis kurz vor Schluss, bis es dann die Doppelchance für Schalke gab, die dann sehr gefährlich war, gar nichts zugelassen."

Wörle meinte weiter: "Die Leistung, die wir gezeigt haben, war wirklich sehr reif. Die war richtig gut. Eigentlich haben wir fast alles gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Aber die zweite Liga hat hinten raus gezeigt, dass du trotzdem auch mit leeren Händen dastehen könntest mit der Doppelchance. Daher nehmen wir den Punkt gerne mit."





Felix Higl, Ulms Mittelstürmer, der in dieser Saison in elf Begegnungen schon viermal traf, sagte: "Ja, natürlich sind wir froh, dass wir den Punkt geholt haben, aber ich denke, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, hätten wir vielleicht schon drei Punkte verdient. Wir haben einige Situationen gehabt, in denen es sehr knapp war. Lattenschuss, immer wieder Angriffsdinger, wo irgendwie ein Stück gefehlt hat, wir den Fuß nicht rein bekommen haben. Es war immer eine Kleinigkeit, die gefehlt hat, das ist natürlich dann das, was uns heute vielleicht ein bisschen ärgert, dass wir da den Heimsieg nicht holen konnten. Aber wir sind Aufsteiger, wir haben heute gegen Schalke gespielt, wir nehmen den Punkt mit."