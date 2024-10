Schalke 04 gastiert am Freitag beim SSV Ulm. Warum Trainer Kees van Wonderen optimistisch ins Zweitliga-Kellerduell geht.

Noch wartet Trainer Kees van Wonderen auf seinen ersten Sieg als Trainer des FC Schalke 04. Drei Niederlagen aus drei Pflichtspielen lautet die ernüchternde Bilanz des Niederländers. Am Freitagabend möchte er diese aufpolieren. Dann gastieren die Königsblauen beim SSV Ulm (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

Um die Bedeutung der Partie zu erahnen, genügt ein Blick auf die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Schalke belegt Rang 15, der Aufsteiger aus Ulm steht punktgleich aufgrund der besseren Tordifferenz über dem Revierklub.

"Sie sind in kurzer Zeit zweimal aufgestiegen. Sie machen es gut in der 2. Bundesliga, sind unangenehm zu bespielen", sagt der 55-Jährige über den kommenden Gegner.

In der Spieltags-PK am Donnerstag betonte van Wonderen immer wieder, dass seine Mannschaft zuletzt einen Fortschritt gemacht habe - beim Pokalspiel in Augsburg. Zwar verlor Schalke mit 0:3, doch für van Wonderen ist der Auftritt beim Bundesligisten als Mutmacher zu werten. "Wir sind auf dem richtigen Weg, machen unsere Arbeit."

Schalke ist in Augsburg geblieben

Ein zweiter vorsichtiger Grund für Optimismus: Die Personallage könnte sich rechtzeitig zum Anpfiff am Freitag entzerren. Bei den zuletzt angeschlagenen Stammspielern Moussa Sylla und Ron Schallenberg sowie Lino Tempelmann besteht Hoffnung, dass sie gegen Ulm wieder spielfit sind. Es gelte, noch abzuwarten, so van Wonderen. Amin Younes soll derweil am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Er ist mit dem Zug nach Süddeutschland nachgereist. Nach dem Augsburg-Spiel ist die Mannschaft in der Fuggerstadt geblieben, um zwei lange Auswärtsfahrten innerhalb kurzer Zeit zu vermeiden. An diesem Donnerstag siedelt der S04-Tross nach Ulm über.

Felipe Sanchez fällt hingegen sicher aus, er muss eine Sperre absitzen. Als Alternativen für den Platz in der Innenverteidigung nehmen Tomas Kalas kommen Martin Wasinski, Marcin Kaminski - so wie gegen Augsburg im Pokal - oder der etatmäßige Rechtsverteidiger Taylan Bulut infrage.