Drittes Spiel, dritte Niederlage: Kees van Wonderen hat sich den Start als Trainer des FC Schalke 04 mit Sicherheit anders vorgestellt. Noch schlimmer: Es gibt bereits Gerüchte um seine Position.

0:1 in Hannover, 3:4 gegen Fürth und 0:3 im DFB-Pokal beim FC Augsburg: Kees van Wonderen hätte als Trainer des FC Schalke 04 keinen schlechteren Start erwischen können.

Und plötzlich das: Laut "Sky" soll der Karel-Geraerts-Nachfolger bereits vor dem Abschuss stehen. Wie der Sender berichtet, könnte van Wonderen nach einer neuerlichen Pleite beim SSV Ulm 1846 entlassen werden. Doch dies scheint nicht zu stimmen.

Schalkes Sportdirektor Ben Manga hat einen kurzfristigen Trainerwechsel beim Krisenverein ausgeschlossen. Der langjährige Chefscout von Eintracht Frankfurt wurde nach dem Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg (0:3) auf einen angeblichen Notfallplan mit U23-Trainer Jakob Fimpel des Zweitligisten angesprochen, sollte der neue Coach Kees van Wonderen auch am Freitag bei Aufsteiger SSV Ulm verlieren.

Das wäre dann die vierte Niederlage für den Niederländer im vierten Pflichtspiel mit Schalke. "Das ist absoluter Bullshit!", entgegnete Manga.

Sportchef Manga lobte indes die Schalker Mannschaft für die Leistung in der zweiten Hälfte gegen Erstligist Augsburg. "Nach diesen schwierigen Wochen haben sie eine Reaktion gezeigt", sagte der Funktionär über die Spieler. "Wir arbeiten in Ruhe vernünftig weiter."





Auch van Wonderen wollte das Positive aus dem Aus in Augsburg ziehen. Der Schalke-Coach fasste zusammen: "Niederlagen tun immer weh, aber die Art, wie sich die Jungs heute präsentiert haben, war gut. Natürlich hatten wir auch eine Phase in der ersten Halbzeit, in der wir uns schwer getan haben gegen einen Bundesligisten, aber nach der Pause haben wir alles rausgeholt und waren näher am Ausgleich als Augsburg am zweiten Tor. Das 0:3 am Ende ist mir als Ergebnis zu hoch, aber wir haben es dem Gegner über einen langen Zeitraum sehr unangenehm gemacht. Das sind für uns die ersten Schritte auf dem Weg, den wir gehen wollen: Zusammen alles geben, einander helfen und alles zu investieren, um erfolgreich zu sein."