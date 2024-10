Thorben Hoffmann hat zwei Spiele im Schalke-Tor bestritten. In den beiden Spielen im Süden erhält Justin Heekeren zwei Chancen.

Schon am Montagnachmittag brachen die Profis des FC Schalke 04 zu einem etwas anderen Kurz-Trainingslager auf. Zwei Spiele bestreiten die Königsblauen im Süden, am Dienstagabend (18 Uhr/Sky) beim Bundesligisten FC Augsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals, am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim SSV Ulm 1846 in der Zweiten Liga.

Zwischendurch zurück nach Gelsenkirchen zu fahren, wäre für sie zu umständlich. "Man kann jede Zeit nutzen, um Staff und Mannschaft noch besser kennenzulernen", sagte Trainer Kees van Wonderen. "Das Wichtigste sind aber natürlich die beiden Spiele."

Und van Wonderen, nach zwei grauenvollen Niederlagen (0:1 in Hannover, 3:4 gegen Fürth) schon nach nur drei Wochen Amtszeit in die Kritik geraten, steht vor einer schwierigen Frage: Soll er in Augsburg angeschlagene Spieler für die bedeutend wichtigere und vielversprechendere Aufgabe in Ulm schonen? Eine genaue Antwort blieb er schuldig: "Der Pokal ist ein großer Wettbewerb, wo wir uns als Mannschaft zeigen können. Wir schauen erstmal nach Augsburg. Was danach kommt, sehen wir dann."

Immerhin zwei Positionen hat er fest vergeben. Kapitän Kenan Karaman, in der Liga gelbgesperrt, kehrt ins Team zurück. Und Justin Heekeren hütet das Tor. Im Torwart-Casting, das van Wonderen ausgerufen hatte, hat Thorben Hoffmann seine beiden Chancen bekommen. Nun ist Heekeren an der Reihe.

"Nun kann mir Justin zeigen, wie seine Persönlichkeit auf dem Platz ist, wie er mit Feedback umgeht. Es geht aber nicht nur um die Spiele, sondern auch um die Arbeit auf dem Trainingsplatz. Da habe ich schon einen viel besseren Eindruck von beiden bekommen", sagte van Wonderen.

Hoffmann nutzte seine Chance bedingt. In Hannover hatte er eine ordentliche Leistung gezeigt, gegen Fürth sah er bei einem Gegentor gar nicht gut aus. Doch allein die Anzahl der Fehler entscheidet laut van Wonderen nicht, wer den Platz im Tor bekommt: "Wir sind alle Menschen, machen alle mal Fehler." Es gehe ihm um das "gesamtheitliche Prinzip", das sein niederländische Trainerkollege Louis van Gaal einmal so formuliert hatte: Spieler nicht allein nur als Sportler zu bewerten, sondern auch als Mensch.

Wer die Nummer 1 wird? Das entscheidet van Wonderen nach dem Ulm-Spiel. Einen Vorteil hat aktuell keiner. Angesichts der geringen Chancen im Pokalspiel kann Heekeren in Augsburg aber nur gewinnen.