Gegen Fürth werben die Schalker auf der Trikotbrust für die Deutsche Krebshilfe. S04-Trainer Kees van Wonderen lobt die Aktion.

Statt klassisch in Königsblau wird der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) in einem bunten Sondertrikot auflaufen.

Darauf werben die Königsblauen groß für die Deutsche Krebshilfe und machen damit auf wichtige Krebsvorsorge aufmerksam. Trainer Kees van Wonderen liegt dieses Thema am Herzen – aus persönlichen Gründen.

Bevor der 55 Jahre alte Niederländer bei der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag über den Sport sprach, war ihm wichtig, auch über die Aktion des Klubs zu sprechen.

„Die vier Schleifen auf dem Rücken des Trikots stehen ja für Darmkrebs, Brustkrebst, Lungenkrebs und Prostatakrebs. Es ist besonders für mich, dass in meinem ersten Heimspiel als Cheftrainer auf Schalke in einem solchen Trikot gespielt wird – denn auch ich habe in meiner Familie leider Erfahrung mit Krebs machen müssen“, sagte van Wonderen.

Schalke-Sondertrikot: Teil der Erlöse geht an die Deutsche Krebshilfe

Der traurige Hintergrund seiner Aussagen: Im Jahr 2003 ist van Wonderens Mutter nur wenige Wochen nach ihrer Diagnose an Darmkrebs verstorben. „Es ist super, dass der Verein auf dieses Thema aufmerksam macht, denn viele Menschen haben mit dem Thema Krebs traurige Erfahrungen gemacht“, sagte der Trainer.

Im Shop wird das Trikot für 99,95 Euro (Erwachsenengrößen) zum Kauf angeboten. Ein Teil der Erlöse geht dabei an die Deutsche Krebshilfe. Auch die Matchworn-Trikots aus dem Fürth-Spiel werden im Anschluss zugunsten der Deutschen Krebshilfe versteigert.

Für die Schalker ist es ein Herzensprojekt, auf der Trikotbrust für die Deutsche Krebshilfe zu werben und auch die gemeinnützige Organisation freut sich extrem über die Aufmerksamkeit im Zuge der Kooperation. Die Sun AG als S04-Hauptsponsor hat für die Aktion extra auf die Werbefläche auf dem Shirt verzichtet. Nach WAZ-Informationen war dieses Entgegenkommen den Schalkern schon bei der Suche des Hauptsponsors im Sommer wichtig.