Der FC Schalke 04 wird zum kommenden Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in einem besonderen Trikot spielen. Die Fans können es ebenfalls kaufen.

Zum 50-jährigen Jubiläum der deutschen Krebshilfe hat sich auch der FC Schalke 04 etwas einfallen lassen. Weil Hauptsponsor "Sun Minimeal" und Ärmelsponsor "Heatrex" ihre Plätze freigeben, werden due deutsche Krebshilfe (Brust), sowie die vereinseigene Stiftung "Schalke hilft!" (Ärmel) auf dem Trikot präsent sein.

Ansonsten ist das Dress natürlich in Blau gehalten. Das Trikot ist halb hell- und halb königsblau, wobei die Ärmel jeweils in dem blau gehalten sind, das auf der anderen Trikotseite dominiert. Dazu kommen weißen und pinke Akzente. Die Stutzen sind zudem in pink gehalten.

"Pink, Weiß, Hellblau, Blau: In diesen vier Farben ist das Shirt gestaltet, denn sie stehen für die häufigsten Krebsneuerkrankungen in Deutschland. Pink für Brustkrebs, Hellblau für Prostatakrebs, Blau für Darmkrebs und Weiß für Lungenkrebs. Neben diesen bestimmenden Farben auf Trikots, Hosen und Stutzen zieren die charakteristischen Schleifen den Kragenbereich als Symbol für den Kampf gegen den Krebs", schreiben die Schalker dazu.

Ein Clou zudem: Der Trikotflock wurde von dem Gelsenkirchener Künstler Beni Veltum entworfen und ist in begrenzter Stückzahl verfügbar. In der Trikotnummer finden sich verschiedene Elemente, die mit dem FC Schalke 04 in Verbindung stehen und auch auf Krebs aufmerksam machen. Das Sondertrikot begleitet zudem eine besondere Kollektion, bestehend aus T-Shirt, Fischerhut, Schal und Tassen.

"Für unsere damals noch junge Organisation war es von sehr hohem Wert, dass der FC Schalke 04 in der Saison 1978/1979 mit dem Schriftzug ,Deutsche Krebshilfe’ auflief. Dadurch wurde schon damals eine hohe Aufmerksamkeit für unsere wichtige Arbeit erzeugt. Ich selbst kann mich noch sehr gut an diese wunderbare Initiative erinnern. Seitdem herrscht eine enge Verbundenheit zwischen unseren beiden Organisationen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich der FC Schalke 04 als einer der traditionsreichsten und mitgliederstärksten Fußballvereine Deutschlands anlässlich des 50-jährigen Bestehens erneut für die Deutsche Krebshilfe engagiert und der Retro-Schriftzug erneut die Brust der Spieler zieren wird. Für diese großartige Aktion und das über viele Jahre hinausreichende Engagement im Kampf gegen den Krebs gilt Schalke 04 unser ganz besonderer Dank", sagte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.

Auch Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, freute sich über die neuerliche Zusammenarbeit: "Uns verbindet mit der Deutschen Krebshilfe eine lange Geschichte – eine, die auch über das Brustsponsoring damals hinaus geht. Seitdem haben wir gemeinsam Projekte wie ‚Fußballfans im Training‘ umgesetzt. Zudem war Fritz Pleitgen, ehemaliger Präsident der Deutschen Krebshilfe, bis zu seinem Tod 2022 Beiratsmitglied unserer Stiftung Schalke hilft!"

Weiter sagte er: "Dass wir diese Zusammenarbeit und diese Geschichte anlässlich des 50-jährigen Bestehens der gemeinnützigen Organisation mit diesem Projekt und dem fantastischen Sondertrikot begehen können, freut uns auf Schalke ungemein."

Das Trikot ist im Schalker Fanshop verfügbar, kostet in Erwachsenengrößen 99,95 Euro (Kinder: 69,95 Euro) und wird mit einem passenden Jutebeutel verschickt. Ein Teil der Erlöse aus den verkauften Sondertrikots und der begleitenden Kollektion gehen an die Deutsche Krebshilfe, die Matchworn Shirts aus dem Spiel gegen Fürth werden im Nachgang für den guten Zweck versteigert.