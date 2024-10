Spiel eins von Kees van Wonderen als Schalke-Trainer. Vor dem Gang nach Hannover teilte er mit, wie er die Torwartfrage erst nach vier Partien entscheiden wird.

Am Samstag (13 Uhr) steht für den FC Schalke das erste Spiel mit dem neuen Trainer Kees van Wonderen in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Und das hat es gleich in sich.

Denn es geht zu Hannover 96. Und die Mannschaft von Coach Stefan Leitl ist bisher die stärkste Elf vor eigenem Publikum. Alle vier Partien wurden daheim gewonnen, gegen Jahn Regensburg, den HSV, Kaiserslautern und den 1. FC Nürnberg ließen die 96er keine Zähler liegen.

Es gibt also leichtere Aufgaben zum Auftakt - wie van Wonderen die Aufgabe angehen will, das sagte er in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

van Wonderen über...

... das Personal, das ihm zur Verfügung steht: "Adrian Gantenbein und Christopher Antwi-Adjei sind weiter angeschlagen. Ibrahima Cissé wird am Freitag von der Länderspielreise zurückkehren."

... seine ersten Tage auf Schalke: "Es fühlt sich wie ein Zuhause an, der Verein ist so professionell. Die Arbeit mit den Spielern und der Kader erfreuen mich. Hoffentlich werde ich auch am Samstag Spaß haben.“

... den Gegner aus Hannover: "Ich weiß, dass sie eine starke Mannschaft haben, dass sie alle Heimspiele gewonnen haben. Sie haben erfahrene Spieler, sind sehr beweglich beim Spiel zwischen den Linien. Zu Hause sicher eine sehr gefährliche Mannschaft. Aber für uns ist das auch gut: Wir werden gefordert. Für mich wird es interessant sein zu sehen: Wie weit sind wir, wie können wir uns wehren gegen Qualität auf dem Platz. Ich freue mich darauf.“

... die Torwartfrage: "Die Entscheidung ist gefallen. Vor der Pressekonferenz habe ich mit Ron-Thorben Hoffmann und Justin Heekeren gesprochen. Meiner Meinung nach haben wir vier sehr gute Torhüter. Wir haben folgende Lösung beschlossen. Das erste Spiel auswärts in Hannover, das ist eine große Partie. Hier wird Thorben spielen, auch danach gegen Fürth wird er im Tor stehen. Anschließend geht es nach Augsburg im Pokal, da wird Justin im Tor stehen. Auch bei der folgenden Ligapartie gegen Ulm wird Justin im Tor stehen. Dann haben beide zwei Partien bekommen, wir sind dann dreieinhalb Wochen unterwegs. Dann kann ich eine bessere Aussage treffen, wer anschließend im Tor steht. Ich habe keine Eile. Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich die auch begründen können. Dafür muss man aber mit den Spielern einen gewissen Zeitraum gearbeitet haben."

So könnte der FC Schalke bei Hannover 96 spielen

Hoffmann - Aydin, Kalas, Kaminski, Murkin - Seguin, Schallenberg - Younes, Mohr - Sylla, Karaman

Es fehlt: Antwi-Adjei (muskuläre Oberschenkelverletzung)

Sperren droht: Karaman