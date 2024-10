Was schon am Samstag durchsickerte, ist seit Sonntagnachmittag offiziell: Der neue Trainer des FC Schalke 04 heißt Kees van Wonderen.

Lange konnten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 geheim halten, wer als Nachfolger von Karel Geraerts und Interimstrainer Jakob Fimpel die Leitung der Zweitligamannschaft übernimmt - Samstagabend aber, während des Spiels gegen Hertha BSC, sickerte die Nachricht durch.

Der 55 Jahre alte Kees van Wonderen wird Schalke-Trainer, er schaute sich das Hertha-Spiel aus der Vorstands-Loge an. Rund eine Stunde, nachdem van Wonderens Töchter am Rande eines Fußballspiels in den Niederlanden den Job ihres Vaters bestätigt hatten, zog Schalke nach.

Van Wonderen unterschrieb einen bis Juni 2026 gültigen Vertrag, er bringt Co-Trainer Robert Molenaar mit, der das bestehende Trainerteam mit Peter Balette, Sidney Sam und Torwarttrainer Stephan Loboué ergänzt. Schalkes Sportchef Ben Manga sagte über die Trainersuche: „Die Basis unserer Suche bildete ein Anforderungsprofil, das wir gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet haben. Zusammengefasst: ein Trainer, dessen Arbeit auf dem Rasen eine sichtbare Handschrift trägt, der weiß, wie er mit unserem Kader arbeiten will und Erfahrung mitbringt, Spieler zu entwickeln. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir die richtige Person gefunden haben.“ Er selbst würde van Wonderen „seit einigen Jahren“ kennen.

Van Wonderen, der die deutsche Sprache beherrscht, übernimmt zum ersten Mal eine Station im Ausland. Als aktiver Spieler schaffte es der Verteidiger bis in die niederländische Nationalmannschaft - er spielte für NEC Nijmegen, NAC Breda und Feyenoord Rotterdam. Seine Trainerkarriere begann er im Jahr 2007 - zunächst arbeitete er acht Jahre lang als Co-Trainer, zunächst bei seinem Heimatverein VV Bennekorn (2007 bis 2009), dann beim FC Twente (2008 bis 2010 und 2013 bis 2015). 2015 wechselte er zum niederländischen Verband, trainierte dort die U17 und U18 und assistierte 2018 und 2019 Bondscoach Ronald Koeman. Sein größter Erfolg als Trainer war der Gewinn der U17-Europameisterschaft im Jahr 2018.

Erst im Jahr 2020 übernahm er zum ersten Mal eine Profimannschaft als Cheftrainer - er trainierte die Go Ahead Eagles in der Zweiten Liga (2020 bis 2022) und stieg mit ihnen in die Eredivisie auf. Danach wechselte zum SC Heerenveen (2002 bis 2024). Seit der Sommerpause ist er vereinslos. Er freut sich auf die neue Aufgabe, wie er in einer Pressemitteilung der Schalker verkündete. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an.“

Am Sonntag wolle er den Staff kennenlernen und sich mit Interimstrainer Fimpel unterhalten. Die öffentliche Vorstellung und sein erstes Training finden am Montag statt. Im Freundschaftsspiel in Aarau sitzt er erstmals auf der Schalke-Bank.

Van Wonderen ist der dritte niederländische Cheftrainer der Königsblauen. Der erste - Huub Stevens - wurde zum Jahrhunderttrainer gewählt, er holte mit Schalke drei Titel (Uefa-Pokal 1997, DFB-Pokal 2000 und 2001). Der zweite - Fred Rutten - musste nach nur wenigen Monaten wieder gehen.