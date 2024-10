Der SV Darmstadt 98 hat bei m Karlsruher SC ein 3:3 entführt, doch es war mehr drin. Der SC Paderborn ist in Liga zwei dagegen weiter ganz oben dabei - 3:0 gegen Jahn Regensburg.

Nach dem 4:4 gegen den 1. FC Köln wollen sie es beim Karlsruher SC jetzt mal etwas ruhiger haben, sollte man meinen. Doch nichts da: Auch gegen den SV Darmstadt 98 ging es hoch her, am Ende stand ein rasantes 3:3.

Schon in der elften Minute eröffnete Dzenis Burnic den Torreigen, nachdem Fabian Schleusener den Ball traumhaft serviert hatte. Doch die Antwort der Hessen ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später bediente Fraser Hornby Isac Lidberg ebenfalls perfekt, sodass der zum 1:1 einschob.

Isac wer? Die Schalker dürften sich erinnern. Jener Isac Lidberg hatte vor genau zwei Wochen mit einem Dreierpack zum einen dafür gesorgt, dass die Königsblauen aus einer 3:0-Führung noch eine 3:5-Niederlage machten und zum anderen dafür, dass Karel Geraerts den Trainerstuhl bei den Knappen räumen musste.

Am Freitagabend blieb zunächst der Karlsruher SC dominant. Die erneute Führung durch Leon Jensen, der die Kugel rund 20 Meter vor dem Tor mit der Brust annahm und dann passgenau im rechten Winkel versenkte, fiel folgerichtig (28.).

Doch der KSC verpasste es, den Deckel draufzumachen. Stattdessen die Lilien. Das vermeintliche 2:2 in der 49. Minute durch Philipp Förster zählte wegen Abseits nicht, fünf Minuten später war es dann so weit. Kai Klefisch nickt im Anschluss an eine Ecke an - Ausgleich (54.).

Und Darmstadt blieb am Drücker, war mittlerweile die klar bessere Mannschaft. Aleksandar Vukotic brachte das nach einer Ecke von Tobias Kempe dann auch auf die Anzeigetafel (74.) - 3:2 für die Lilien.

Doch dann schlug der Karlsruher SC zurück. Mit dem ersten eigenen Abschluss der zweiten Hälfte traf Schleusener eiskalt zum 3:3 (78.). Dabei bleib es letztlich, wobei Marvin Wanitzek kurz vor dem Ende noch einmal per Freistoß die Latte traf.

SC Paderborn schlägt Regensburg klar

Nie in Gefahr dagegen war der Sieg des SC Paderborn gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Paderborner waren über die gesamten 90 Minuten überlegen und münzten das in Tore von Sebastian Klaas (14.), Aaron Zehnter (65.) und David Kinsombi (81.) um.