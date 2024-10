S04-Interimstrainer Jakob Fimpel wird seinen Kader gegen die Hertha einmal verändern müssen. So geht er in seine vermutlich letzte Partie als Profi-Coach.

Tradition pur trifft am Samstagabend (20:30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander, wenn Schalke 04 auf Hertha BSC trifft. Während Hertha zuletzt zu Hause gegen die SV Elversberg verlor, drehte Schalke das Spiel in Münster und konnte nach dem 2:1 neues Selbstvertrauen tanken.

Doch S04-Interimstrainer Jakob Fimpel muss neue personelle Probleme verdauen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gab er zu Protokoll: "Wir hatten am Anfang der Woche zwei, drei Jungs, die kränklich waren. Felipe Sanchez wird es nicht in den Kader schaffen am Samstag.“

Zudem werden - wie schon in Münster - auch Janik Bachmann, Paul Seguin und Adrian Gantenbein ausfallen. Einer der Akteure, der sich nicht ganz gesund fühlte, war Mehmet Aydin, der in Münster als Rechtsverteidiger auflief.

Eventuell muss Fimpel hier rotieren, es kam die Frage auf, ob Lino Tempelmann, eigentlich im Mittelfeld beheimatet, die Position spielen könnte. Fimpel: "Memo hat zuletzt wieder komplett trainiert, deshalb können wir uns die Position offen halten.“

Es gab viele Momente, wo du wegbrechen kannst, aber das haben die Jungs geschafft, zu überstehen Jakob Fimpel

Fimpel, der zuvor die U23 der Königsblauen trainierte, kommt nach dem Erfolg bei den Preußen zu dem Urteil, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt. Seine Begründung: "Diese Mannschaft ist intakt, das war der Schlüssel zum Sieg. Es gab viele Momente, wo du wegbrechen kannst, aber das haben die Jungs geschafft, zu überstehen. Sowohl vor mir als auch nach mir wird die Mannschaft stabil sein."

Nach den 90 Minuten gegen die Berliner soll ein neuer Coach präsentiert werden. Fimpel wird demnach gegen die Hertha vermutlich zum letzten Mal an der Seitenlinie der Profis spielen. Gegen die Hertha erwartet er eine andere Partie als beim Aufsteiger Münster: "Es wird ein ganz anderes Spiel von der Spieldynamik als Münster. Standards, weite Einwürfe, das ist nicht das Spiel von Hertha."

Und bezogen auf seine Elf wollte er nicht zu viel verraten, nur das: "Es gibt noch keine finale Entscheidung. Klar ist es so, dass wir nach dem Sieg in Münster keine vier, fünf Veränderungen sehen."

So könnte der FC Schalke gegen Hertha BSC spielen

Heekeren - Aydin, Kalas, Bulut, Murkin - Grüger, Schallenberg - Younes, Mohr - Sylla, Karaman

Es fehlen: Bachmann (Knieprellung), Gantenbein (Muskelverletzung im Oberschenkel), Seguin (Leistenprobleme)