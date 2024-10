Der in Münster verletzt angeschlagene Amin Younes ist wieder im Schalke-Training dabei. Es gab aber auch ein neues Gesicht. Das Personal-Update.

Drei Tage sind vergangen, seit der FC Schalke 04 sein Auswärtsspiel bei Preußen Münster gewann und seitdem ein wenig Erleichterung in Gelsenkirchen herrscht. Es war kein Klassespiel, aber eines, das gewonnen werden musste, um nicht noch mehr Unruhe zu erzeugen.

Schalke kletterte auf den 13. Tabellenplatz und steht nun am Samstag vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Den Sonnenschein-Gefühlen nach dem Auswärts-Sieg folgte am Dienstag ein verregneter Morgen. Interimstrainer Jakob Fimpel versammelte sein Team zum Training und schwor es auf die kommende Aufgabe ein.

Erste gute Nachricht für die 26 anwesenden Fans: Amin Younes konnte wieder trainieren. Der Mittelfeldspieler wurde in Münster nach 58 Minuten angeschlagen ausgewechselt. "Amin hatte leichte Probleme", hatte Fimpel nach Spielende erklärt. "Er war aus meiner Sicht noch der agilste Spieler bei uns in der Offensive, aber er hatte Probleme in der Kniekehle, da musste ich ihn leider rausnehmen."

Nun sind alle Sorgen verflogen, dass Younes länger fehlen wird. Auch U23-Kapitän Tim Albutat stand auf dem Platz, er wird weiter bei den Profis bleiben. Ein neues Gesicht gab es aber: U23-Torwart Julias Paris trainierte bei den Profis, weil Michael Langer im Rahmen seines Studiums unterwegs ist und auch Stammtorwart Justin Heekeren auf dem Platz fehlte. Heekeren absolviere eine individuelle Einheit in der Halle, hieß es von den Schalkern. Gründe dafür nannte der Verein nicht.

Schalke: Fragezeichen hinter Lasme, Sánchez und Aydin

Individuell trainierte auch Tobias Mohr. Er war zuletzt leicht erkältet und tritt deshalb noch kürzer. Ebenfalls solo unterwegs war Paul Seguin, er hat weiterhin Leistenprobleme. Im Reha-Training befinden sich Janik Bachmann, Vitalie Becker, Aris Bayindir, Adrian Gantenbein. Sie alle fallen am Wochenende aus. Wackelkandidaten sind Bryan Lasme (krank) und Felipe Sánchez (Magen-Darm). Mehmet Can Aydin hat einen kleinen Infekt. Bei der U23 trainierten währenddessen Mauro Zalazar, Peter Remmert und Steve Noode.

Fimpel wird das Team auch am Samstag gegen Berlin betreuen. Dann ist Länderspielpause und ein neuer Coach soll übernehmen. "Wir haben einige Gespräche bereits geführt und werden diese in den nächsten Tagen intensivieren", sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in einem vor dem Münster-Spiel vom Verein veröffentlichten Video.

Der neue Trainer solle eine "klare Spielphilosophie" haben. "Wir wollen einen Trainer, der bereit ist und es gezeigt hat, dass er junge Spieler entwickeln kann. Das ist unser Weg, für den wir uns im Sommer entschieden haben. Und wir wollen jemanden, der richtig Energie hat und diese Energie auf die Mannschaft übertragen kann."