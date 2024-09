Peter Neururer geht mit seinem Ex-Klub FC Schalke 04 vor der Partie bei Preußen Münster hart ins Gericht und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Peter Neururer ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn er seine Meinung äußert – das bleibt dann auch seinem Ex-Klub Schalke 04 nicht erspart.

Vor dem Zweitliga-Spiel der Königsblauen an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sport 1und Sky) bei Preußen Münster zerlegt der 69-Jährige die mit nur vier Punkten aus sechs Partien schwach in die Saison gestarteten Königsblauen. „Der Klub ist ohne jegliche fußballerische Kompetenz“, so Neururer bei Sport 1, für den Sender wird er die Begegnung in Münster als Experte begleiten.

Neururer, der die Schalker von April 1989 bis November 1990 trainierte, räumt ein, er „sehe es ja nur von außen“, wisse aber, „was da abläuft.“

Und das entsetzt den früheren S04-Trainer: „Ich sehe keinen Fachmann. Sportdirektor Ben Manga, den ich eigentlich schätze, hat 15 Neue geholt, gehen mussten Trainer Karel Geraerts und Marc Wilmots. Das Team ist nicht imstande, im oberen Drittel mitzuspielen“, lautet Neururers Fazit.

Während an der Hammer Straße in den vergangenen beiden Jahren überragende Arbeit geleistet wurde, ist die Entwicklung auf Schalke total gegenläufig. Da haben sie einen großen Verein im Schnelldurchgang vor die Wand gefahren Peter Neururer

In der Bild-Zeitung hatte sich Neururer zuvor noch mehr auf Ben Manga und die Vereinsführung eingeschossen. „ausgerechnet der Kaderplaner, der die Truppe zusammengewürfelt hat, darf bleiben und soll den neuen Chefcoach suchen. Da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. So etwas geht nur bei einer sachlich und fachlich völlig inkompetenten Klubführung.“

Neururer sieht Preußen Münster im Ligaspiel heute Abend sogar als Favoriten gegen die Gelsenkirchener und begründet dies mit der Entwicklung der beiden Klubs in den vergangenen Jahren. „Während an der Hammer Straße in den vergangenen beiden Jahren überragende Arbeit geleistet wurde, ist die Entwicklung auf Schalke total gegenläufig. Da haben sie einen großen Verein im Schnelldurchgang vor die Wand gefahren.“ Schalke 04 wird heute und am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC von Jakob Fimpel gecoacht.

Aus den ersten sechs Saisonspielen in der 2. Fußball-Bundesliga holten die Schalker nur vier Punkte. Ein Sieg, ein Unentschieden, vier Niederlagen – die Bilanz ist mehr als ernüchternd für den ehemaligen Bundesligaklub. „S04 hat 180.000 Mitglieder und so viel Strahlkraft wie nur wenige Klubs auf der Welt“, meinte Neururer.