Tickets für das Spiel von Schalke in Münster sind heiß begehrt. „Wir könnten das Stadion selbst zweimal vollmachen“, sagt der Fanbeauftragte Thomas Kirschner.

Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots sind freigestellt. Vor dem Auswärtsspiel bei Preußen Münster am Samstag (20.30 Uhr/Sky) herrscht bei Schalke 04 mal wieder pures Chaos. Die sportliche Krise scheint die Fans jedoch nicht abzuschrecken – denn Tickets für das Spiel in Münster stehen in Fankreisen hoch im Kurs.

Weil das Preußenstadion aktuell umgebaut wird, sind dort derzeit nur 12.422 Zuschauer zugelassen – nur das Stadion an der Kaiserlinde des SV Elversberg bietet in der 2. Bundesliga noch weniger Fans Platz. Rund 1500 Tickets gibt es in Münster für den Gästebereich, doch die Anfragen übersteigen das Angebot maßlos.

Schalke: Mehr als 20.000 Ticket-Anfragen für das Spiel in Münster Mehr als 20.000 Schalke-Mitglieder haben online Tickets für das Auswärtsspiel in Münster angefragt. „Wir könnten das Stadion zweimal selbst vollmachen – ohne Heimfans“, sagte Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner am Freitag in der Halbzeit des Heimspiels gegen Darmstadt 98 (3:5).

Viele S04-Fans werden beim ersten Pflichtspiel gegen Preußen Münster seit 1991 folglich leer ausgehen. „Wir versuchen, die Tickets so fair wie möglich nach unserem Punktesystem zu verteilen“, erklärte Kirschner. Beim Schalker Punktesystem bekommen Mitglieder für jede Auswärtsspiel-Ticketanfrage einen Punkt – unabhängig davon, ob sie tatsächlich Eintrittskarten ergattern können oder nicht. Auf diese Weise werden Fans bevorteilt, die regelmäßig auswärts mitfahren wollen.

Der Run auf Auswärtstickets für Spiele von Schalke 04 ist nichts Neues. Bereits in der vergangenen Saison begleiteten die Gelsenkirchener in der 2. Bundesliga durchschnittlich über 6000 Fans zu den Spielen. Die meisten Schalker waren im Auswärtsspiel bei Hannover 96 im April 2024 dabei – rund 18.000 S04-Fans waren schätzungsweise im Stadion der Niedersachen. Auch in diesem Jahr könnte sich ein ähnliches Bild bieten. Beim freien Ticketverkauf für das Spiel in Hannover am 19.10 deckten sich etliche Schalker mit Tickets für neutrale Blöcke ein. Erneut wird mit über 10.000 Anhängern in Königsblau gerechnet.