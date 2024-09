Am 16. November sind bei Schalkes Mitgliederversammlung zwei Plätze im Aufsichtsrat zu vergeben. Die vier Bewerber stehen fest.

Das könnte spannend werden: Am 16. November steht die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 an - zu den Höhepunkten dieser Versammlung zählen immer die Wahlen. Im Aufsichtsrat sind zwei Plätze zu vergeben, da zwei Mandate auslaufen. Und es sind nicht die unwichtigsten Vertreter, die sich der Wiederwahl stellen müssen.

Die engsten Vertrauten von Aufsichtsrats-Chef Axel Hefer (47) stehen zur Wahl - seine Vertreter Moritz Dörnemann (42) und Sven Kirstein (38). Kirstein war erst vor einem Jahr vom Gremium zum zweiten Vertreter gewählt worden. Kirstein ist Mitglied der Ultras Gelsenkirchen (UGE). Er verantwortete über ein Jahrzehnt lang sämtliche Choreographien der Ultras. Im Sommer 2023 ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts, Kirstein hätte eine Choreographie mit Pyrotechnik per Funkgerät dirigiert. Das Verfahren wurde eingestellt.

Der Wahlausschuss stellte am Donnerstagnachmittag die beiden Herausforderer vor. Ein Name ist in der Schalker Fanszene bekannt: Ender Ulupinar. Der 51-Jährige war unter Klaus Fischer in Schalkes Amateurmannschaft Torwart, von 2014 bis 2015 Aufsichtsratschef des Schalker Fanclub-Verbandes (SFCV) - in einer Zeit von Turbulenzen im SFCV. Zudem gründete er den Fan-Friedhof „Schalker Fanfeld“ und ist immer noch dessen Geschäftsführer. Auch in Gelsenkirchen ist er bekannt. Er gehört zu den Betreibern der „Schalker Tanke“ an der Willy-Brandt-Allee, gegenüber der Veltins-Arena. Ulupinar ist zudem Immobilienkaufmann, Projektmanager, sehr meinungsstark. Die Heimspiele verfolgt er aus seiner Loge heraus. Etwas weniger ist über Falk Kappenhagen bekannt - einer Fanszene ist er nicht zugehörig. Der 33-Jährige ist seit 2002 Schalke-Mitglied, kommt vom Niederrhein.

Offen ist nun nur noch, wer die beiden offenen Plätze im Wahlausschuss besetzt. Die Mandate von Dr. Stephan Kleier und Markus Peick enden - beide sind Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen.