Vor dem Heimspiel gegen Darmstadt gibt es beim FC Schalke noch einige personelle Fragezeichen. Der Trainer äußerte sich auch zur Thematik, dass Darmstadt für ihn ein Endspiel sein könnte.

Am Freitag (18:30 Uhr) steht der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga unter Druck. Denn nach den Niederlagen in Nürnberg, gegen den 1. FC Köln und in Karlsruhe, dazwischen gab es noch das 2:2 in Magdeburg, muss Schalke zu Hause nun wieder liefern.

Dreizehnter gegen Sechzehnter. Schalke gegen Darmstadt. Zwei Teams treffen aufeinander, die sich beide in anderen Sphären sehen. Wichtige Frage bei den Königsblauen: Kann Abwehrchef Tomáš Kalas nach seinen Problemen mit der Patellasehne wieder in die Mannschaft rutschen?

S04-Trainer Karel Geraerts erklärte: "Kalas hat zwei Einheiten mit der Mannschaft absolviert. Wir haben Donnerstag noch ein Training, danach spreche ich mit ihm über die Situation. Er hat drei, vier, fünf Wochen kein Spiel gemacht, er hat keinen Rhythmus."

Was gegen eine Nominierung für die Startelf spricht. Da stellt sich die Folgefrage, wer die Innenverteidigung bildet, nachdem es in Karlsruhe vor den Gegentoren bedenkliche Patzer gab. Hier bildeten Felipe Sánchez und Martin Wasinski die Innenverteidigung.

Bei den Toren muss ich aber auch sagen: Ich kenne keine Übung, mit der man das erste Gegentor verhindern kann Karel Geraerts

Geraerts über seine Viererkette: "Ich muss erst abwarten, was mit Kalas ist, Cissé ist auch eine Variante." Was die beiden Gegentore beim KSC angeht, sagte der Belgier: "Wir trainieren in vielen Übungen die Defensive. Natürlich schauen wir uns die Aufnahmen an, analysieren die Situationen, in denen wir Gegentore bekommen haben. Ich muss als Trainer aber auch das ganze Spiel analysieren. Und da muss ich sagen: Die ersten 45 Minuten in Karlsruhe: Das war mutig, wir haben gut verteidigt in schwierigen Momenten. Bei den Toren muss ich aber auch sagen: Ich kenne keine Übung, mit der man das erste Gegentor verhindern kann.“

Probleme in der Abwehr, Fragezeichen im Mittelfeld. Denn Paul Seguin fällt weiter aus, hinter dem erkrankten Jannik Bachmann steht ein Fragezeichen. Möglicherweise zwei Ausfälle in der so wichtigen Partie, die einige schon als Endspiel für den Trainer bezeichnen.

Geraerts: "Ich bekomme davon nicht so viel mit. Ich bin fokussiert auf meine Aufgabe. Vor Darmstadt bin ich sehr positiv gestimmt, wir haben eine gute Trainingswoche gesteckt. Ich weiß, als Trainer muss man punkten und Ergebnisse liefern."

So könnte der FC Schalke gegen Darmstadt spielen

Heekeren - Gantenbein, Cissé, Sanchez, Murkin - Bachmann, Schallenberg - Sylla, Younes, Mohr - Karaman