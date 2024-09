Fabian Reese wird bei Hertha BSC schmerzlich vermisst. Aktuell ist er aber aufgrund einer T-Shirt-Panne Gesprächsthema.

Seit Juli muss Hertha BSC auf den Top-Scorer Fabian Reese verzichten. Der schnelle Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen an 30 Toren direkt beteiligt war, zog sich beim Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus eine schwerwiegende Syndesmose-Verletzung zu und konnte in dieser Zweitliga-Spielzeit noch nicht mitwirken.

Bei den Fans genießt der 26-Jährige weiterhin Kultstatus. In Berlin wird er als "Fußballgott" gefeiert, seine Vertragsverlängerung bis 2028 hat sein Ansehen nur noch mehr gesteigert. Für die Hertha-Anhänger hatte er sich eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, die er am Montag vorstellte:

Dort präsentierte Reese mit eigener Vermarktungsfirma (www.reese-merch.de) ein neues T-Shirt. Es zeigt drei jubelnde Reese-Posen über dem Dach des Berliner Olympiastadions, darunter der Slogan: "Ich bin hier noch nicht fertig." Eine Anspielung, warum er trotz Anfragen aus der Bundesliga geblieben ist.

Auf Instagram schrieb der Ex-Schalker: "Danke an diese Stadt, in der ich zwar nicht geboren, aber für die ich geboren bin. Diesem Gefühl der nicht abgeschlossenen Reise möchte ich ein Symbol geben! Das Shirt könnt ihr ab sofort vorbestellen." Kosten: 34,99 Euro.

Das Problem: Auf der Rückseite des Shirts hatten sich mehrere, kleine Fehler eingeschlichen. Dort sind alle Zweitliga-Paarungen der Berliner in dieser Saison plus Spielorte auf dem Weg in die Bundesliga zu sehen – allerdings fehlen einige Duelle, dazu kommen empfindliche Rechtschreibfehler (unter anderem "Olympia Stadion", "Karlsruhe SC"). Das Berliner Olympiastadion ist die eigene Heimstätte und mit dem Karlsruher SC verbindet die Fans seit mehreren Jahrzehnten eine Freundschaft.

Leute, sorry, da sind mir mehr Fehler unterlaufen als ich Flanken geschlagen habe. Meine eigentliche Intention des Shirts hat darunter gelitten, aber auch ich lerne dazu. Fabian Reese.

Für diese T-Shirt-Panne hagelte es viel Kritik in den Sozialen Medien. "Sorry, aber einfach nur peinlich", lautete ein Kommentar. Am Dienstag nahm der gebürtige Kieler dazu Stellung: "Leute, sorry, da sind mir mehr Fehler unterlaufen als ich Flanken geschlagen habe. Meine eigentliche Intention des Shirts hat darunter gelitten, aber auch ich lerne dazu. Für alle, die es überzogen finden: auch verstanden."

Und natürlich wird es eine überarbeitete Version vom "Ich bin hier noch nicht fertig"-Shirt geben. "Vielen Dank für die aufmerksamen Kommentare. Wir wissen von den kleinen Fehlern im Sample und natürlich sind diese auf dem finalen Shirt korrigiert", teilte Reese mit.