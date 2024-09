Ist der FC Schalke 04 der größte Zweitligist Europas? Wenn es nach dieser Statistik geht schon.

Bereits zum zweiten Jahr in Folge dümpelt der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga herum. Auch wenn es einem länger vor kommen mag: Die letzte Teilnahme am internationalen Geschäft ist sechs Jahre her.

Und trotzdem: Geht es nach dem jüngsten UEFA Report sind die Königsblauen weiterhin eine ganz große Nummer. In einer Kategorie sogar der größte Zweitligist Europas.

Im "European Club Talent and Competition Landscape Report", den die UEFA jährlich veröffentlicht, werden auch die Zuschauerzahlen der vorherigen Saison verglichen. Der Bericht zeigt: Ganze 16 Vereine erreichten dabei für die Spielzeit 2023/2024 eine Zuschauerzahl von über 1 Million. Sechs Klubs aus England, drei aus Deutschland und Italien, zwei aus Spanien und je einer aus Schottland und Frankreich. Mit dabei: ein einziger Zweitligist, der FC Schalke 04.

1.045.351 Menschen pilgerten trotz einer enttäuschenden Zweitligasaison dem Bericht zufolge letzte Saison in die Arena auf Schalke - nur 13 Klubs begrüßten im Ligabetrieb mehr Zuschauer. Zwei Deutsche schafften es dabei in die Top-Sechs: Der FC Bayern München (Platz sechs, 1.275.000) und Borussia Dortmund (Platz drei). Der strauchelnde englische Rekordmeister Manchester United belegt immerhin in dieser Kategorie den ersten Platz (1.397.148), dicht gefolgt vom Mailänder Klub Inter (1.382.926).

Umbau ist Schuld: Schalke mit mehr Zuschauern als der FC Barcelona

Auffällig: Der FC Barcelona, der im Camp Nou Platz für knapp 100.000 Gäste hat, schaffte es nicht in die Top-16. Das liegt allerdings daran, dass das Stadion derzeit umgebaut wird.

Ohnehin ist natürlich das Fassungsvermögen der Stadien ein elementarer Faktor in dieser Statistik. Der FC Bayern, der BVB und der FC Arsenal sind von den ersten 16 übrigens die einzigen drei Klubs, die ihre Spielstätten komplett auslasteten. Schalke brachte es immerhin auf 99%.

Übrigens: Würde man bei den Zuschauerzahlen auch die nationalen und internationalen Pokalwettbewerbe dazuzählen, würden laut UEFA 16 weitere Klubs die 1-Million-Zuschauer-Marke knacken. Unter anderem auch ein Ligarivale der Schalker - Hertha BSC. In Anbetracht der zusätzlichen Spiele wäre das allerdings nicht so aussagekräftig wie der Ligabetrieb.