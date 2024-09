Schalkes X-Account wurde erneut gehackt. Diesmal verkündet der brasilianische Superstar Neymar seinen Wechsel zum FC Schalke 04.

Und es hat den FC Schalke 04 erneut erwischt… Nachdem am Dienstag auf dem X-Account (vormals Twitter) der Königsblauen die Partnerschaft mit einer Kryptowährung verkündet wurde, wurde nun bei einem erneuten Hacker-Angriff ein Regal höher gegriffen:

Schalke hat demnach Neymar verpflichtet. Ja, den Neymar, der in Saudi-Arabien bei Al-Hilal angeblich in zwei Jahren 160 Millionen Euro Gehalt bekommen soll – netto natürlich. Mit einer Ablösesumme in Höhe von rund 90 Millionen Euro an Paris St.-Germain, die sich durch Bonuszahlungen auf bis zu 100 Millionen Euro erhöhen können soll, wurde er vergangenen Sommer erneut zu einem der teuersten Transfers der Fußballgeschichte.

„Neymar Jr X FC Schalke 04“ war für einen kurzen Zeitraum in einer Mitteilung der Königsblauen beim Kurznachrichtendienst X zu lesen. Geteilt wurde dabei der Beitrag von der „Neymar Jr Site“. Zu lesen dort: „Ich spiele jetzt offizielle zehn Spiele am Stück für Schalke.“ Werbung für eine Kryptowährung darf dabei natürlich nicht fehlen. Dass es sich allerdings ein Fake-Profil des brasilianischen Superstars handelt, ist offensichtlich. Mit knapp zwei Millionen Followern hat die Seite zwar einen großen Zuspruch, aber der „echte“ Neymar kommt bei X auf fast 64 Millionen Fans.

Auf dem Schalke-Account wurde der Beitrag nach wenigen Minuten gelöscht, die Aussagen des gefälschten Neymar-Kanals sind aber weiter auf X zu finden. Dass seriöse Seiten von großen Sportklubs oder Firmen von Internet-Kriminellen gehackt werden, um damit Profit zu machen oder die eigentlichen Inhaber zu schädigen, ist nichts Neues und kommt jüngst wieder häufiger vor bei X. Schalke hat es binnen weniger Tage gleich zweimal erwischt.

Am Dienstagabend hieß es während des Länderspiels Niederlande gegen Deutschland: „Sorry, Leute, jetzt hat es auch uns erwischt. #Hacker“, teilte S04 mit, nachdem auf X mehrere rätselhafte Beiträge veröffentlicht wurden. Schallkes Account hat derzeit 789.224 Follower. In einem Beitrag hieß es: „Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Schaut euch unseren nächsten Tweet an!“. Anschließend präsentierte der Klub eine vermeintlich neue Partnerschaft aus der Krypto-Welt. Kurze Zeit später teilte Königsblau mit, dass es sich dabei um einen Hack handle. Die Beiträge sind inzwischen gelöscht.