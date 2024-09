Da kann Schalke mithalten: Stuttgart feierte jüngst den insgesamt 284. Torschützen in seiner Bundesligageschichte. S04 liegt nur knapp dahinter.

Am jüngsten Spieltag hatte der VfB Stuttgart einen kleinen Erfolg zu feiern: Ermedin Demirovic traf in Freiburg (1:3), gegen Mainz (3:3) erzielte Fabian Rieder sein erstes Tor für den VfB. Das macht 284 unterschiedliche Torschützen in der Stuttgarter Bundesligageschichte. Die Schwaben stehen damit nun neben Eintracht Frankfurt (ebenfalls 284) auf Platz eins in diesem (inoffiziellen) Ranking.

Immerhin: Unter den Top 3 ist auch ein Klub zu finden, der derzeit in der 2. Liga weilt und möglichst bald auch wieder in der Beletage treffen will: der FC Schalke 04. Noch vor Borussia Dortmund (260) steht Schalke auf dem zweiten Platz mit 280 verschiedenen Bundesliga-Torschützen. Insgesamt hat S04 stolze 2.642 Tore erzielt.

Angeführt wird die Schalker Torschützenliste von Klaus Fischer mit 162 Toren. Später sorgte Klaas-Jan Huntelaar für viele Torschreie der S04-Fans (84), Ebbe Sand traf 73 Mal und Kevin Kuranyi kam auf 71 Treffer. Zwischendurch sorgte auch Raul für Feierstimmung, der Spanier traf in der Bundesliga 24 Mal für Schalke zwischen 2010 und 2012. Letztmals traf übrigens Blendi Idrizi für Schalke in der Bundesliga, beim 4:3 über Eintracht Frankfurt war er der 280. Torschütze in der deutschen Beletage.

Schalke verbringt derzeit seine insgesamt achte Saison in der 2. Bundesliga. Im deutschen Oberhaus spielten die Königsblauen bisher 54 Saisons. In der 2. Liga ist Kapitän Kenan Karaman bisher nach vier Spieltagen bester Schalker Torschütze mit vier Treffern, gefolgt von Moussa Sylla (3). Das spiegelt sich auch in der neuesten Version von EA FC 25 (vormals: „Fifa“) wider: Karaman ist dort der beste Schalke-Spieler, der im zentralen, offensiven Mittelfeld mit einer 73er-Gesamtbewertung daherkommt. In EA FC ist das eine seltene Silberkarte. 76 beim Tempo, 74 beim Dribbling und 72 bei der Physis sind okay, können den meisten Gold-Karten aber nicht das Wasser reichen…