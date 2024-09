Die Spieler des FC Schalke 04 sind im neuen EA FC 25 definitiv nur etwas für Liebhaber. Ein paar interessante Werte gibt es aber.

In rund zwei Wochen erscheint das neue EA FC 25 (vormals: „Fifa“), doch die Fans des FC Schalke 04 werden ihre Lieblingsspieler wohl eher selten in Ultimate Team verwenden. In dem beliebten Spielmodus geht es darum, das beste Team auf den Rasen zu stellen. Wer es dort hineinschafft, muss nicht immer zwingend an der Gesamtbewertung festgemacht werden, doch ein Schalker wird im kommenden Spiel, das am Freitag, 27. September, erscheint, nicht dazugehören.

Denn die Königsblauen haben nicht einmal eine Goldkarte bekommen. Der beste Spieler ist Kenan Karaman, der im zentralen, offensiven Mittelfeld mit einer 73er-Gesamtbewertung daherkommt. In EA FC ist das eine seltene Silberkarte. 76 beim Tempo, 74 beim Dribbling und 72 bei der Physis sind okay, können den meisten Gold-Karten aber nicht das Wasser reichen.

Die Ratings der Schalker in EA FC 25:

Tor: Ron-Thorben Hoffmann 71, Michael Langer 65, Justin Heekeren 64, Luca Podlech 58

Abwehr: Tomas Kalas 71, Derry John Muskin 70, Marcin Kaminski 70, Mehmet Can Aydin 69, Anton Donkor 68, Felipe Sanchez 68, Adrian Gantenbein 66, Martin Wasinski 63, Ibrahima Cissé 61, Taylan Bulut 58, Vitalie Becker 58

Mittelfeld: Ron Schallenberg 70, Paul Seguin 70, Tobias Mohr 68, Lino Tempelmann 68, Janik Bachmann 67, Aris Bayindir 58, Max Grüger 56

Angriff: Kenan Karaman 73, Amin Younes 71, Moussa Sylla 70, Bryan Lasme 68, Emil Höjlund 58, Peter Remmert 56

Schalke in EA FC 25: Drei schnelle Silberspieler im Fokus

Wer Schalker in Ultimate Team nutzen möchte, der sollte sich also eher auf Teams und Spielmodi konzentrieren, in denen ausschließlich Silber- und/oder Bronzekarten zugelassen sind. Dafür gibt es dann wieder einige interessante Optionen. Etwa Bryan Lasme, der mit einer Gesamtbewertung von 68 erst einmal unspektakulär aussieht. Ein 87er-Wert beim Tempo und ein 76er-Wert bei der Physis sind jedoch vielversprechend. Ob 66 beim Schießen und 63 beim Dribbling als Mittelstürmer aber reichen können, wird sich zeigen müssen.

Zwei spannende Silberkarten finden sich noch in der Abwehr. Zum einen Tomas Kalas. Der Innenverteidiger wird am Freitagabend beim Karlsruher SC zwar noch ausfallen, kommt in EA FC 25 aber mit einer 71er-Silberkarte daher. 75 beim Tempo, 70 bei der Defensive und 77 bei der Physis sind für dieses Niveau stark und sicherlich interessant für den ein oder anderen Schalker. Flankieren könnte ihn Anton Donkor, der zwar nur eine 68er-Gesamtbewertung hat, mit 88 beim Tempo und 82 bei der Physis aber zwei für einen Silberspieler herausragende Defensivwerte mitbringt. Auch Derry John Murkin (70er-Gesamtbewertung, 87 Tempo, 76 Physis) kann da eine spannende Option sein.

Kurios ist noch, dass Justin Heekeren in der realen Welt zwar die Nummer eins, in Sachen EA-FC-Rating im Tor aber nur die Nummer drei ist. Ron-Thorben Hoffmann hat eine 71er-Gesamtbewertung, Michael Langer eine 65. Erst dann kommt Heekeren, dessen 64er-Karte gar in die Kategorie „Bronze“ fällt. Er dürfte es verschmerzen können.