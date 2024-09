Schalke: S04-X-Account gehackt - das steckte dahinter

Schalkes "X"-Account wurde am Dienstagabend kurzzeitig gehackt. Inzwischen hat der Klub Entwarnung gegeben.

Der FC Schalke 04 hat auf "X" (vormals Twitter) aktuell 789.224 Follower. Für sie und jeden anderen, der auf den Twitter-Account des Zweitligisten klickte, bestand am Dienstagabend kurzzeitig Gefahr.

Denn der Account der Königsblauen wurde gehackt. Das teilten die Knappen am späten Dienstagabend (10. September 2024) selbst mit. Normalerweise verwöhnt der Klub seine Anhänger auch über diesen Social-Media-Kanal mit den neuesten Nachrichten rund um den Verein. Knapp 80.000 Posts hat Schalke dort in den letzten Jahren bereits abgesetzt.

Aber am Dienstagabend ereilte den Gelsenkirchener dasselbe Schicksal wie viele andere "X"-Nutzer aktuell auch. Die Hacker übernahmen für ungefähr eine Viertelstunde das Kommando und spielten währenddessen Inhalte ein, die nicht vom S04 selbst stammen.

Unbekannte machten dort Werbung für eine Krypto-Währung. „Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Schaut euch unseren nächsten Tweet an!”, schrieben die Hacker. Um dann einen Link anzubieten, der auf eine Seite des Britischen Territorium im Indischen Ozean geführt hätte, wenn man ihn denn angeklickt hätte. Die Geschichte war auch deshalb tricky, weil auch Schalkes neuer Sponsor "Sun AG" für den Kauf seiner Produkte optional Krypto anbietet.

Wenig später war der Spuck dann aber wieder vorbei und Schalke hatte die Lage wieder im Griff. "Sorry, Leute, jetzt hat es auch uns erwischt. #Hacker", schrieb der Zweitligist. Um dann Entwarnung zu geben: "Jetzt sollte unser Account wieder normal laufen." Immer wieder gelingt es Internet-Kriminellen seriöse Seiten auch von Sportklubs oder großen Firmen zu hacken, um damit dann Profit zu schlagen oder die eigentlichen Inhaber zu schädigen. Nun hat es also auch den FC Schalke 04 getroffen, der aber schnell reagiert hat, so dass die Täter nicht zu große Freude oder Nutzen durch die illegale Aktion gehabt haben dürften.