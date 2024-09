Taylan Bulut wurde erstmals in die deutsche U19-Nationalmannschaft berufen. Zudem steht der Achtelfinalgegner der Schalker U19 im DFB-Pokal der Junioren fest.

S04-Profi Taylan Bulut wurde erstmals für die deutsche U19-Nationalmannschaft nominiert. Am Dienstag reiste der 18-Jährige nach Frankfurt. Zuvor bestritt der Rechtsverteidiger bereits vier U18-Länderspiele und 15 Partien für die U17. Zudem lief er fünfmal für die U16 des DFB auf.

Für die Mannschaft von Trainer Hanno Balitsch geht es am Mittwoch zum Lehrgang nach Kroatien, wo die deutsche Nachwuchsauswahl zwei Länderspiele absolvieren wird. Am 7. September (15 Uhr) trifft die DFB-Auswahl auf Italien, am 10. September (16.30 Uhr) spielen sie gegen England.

Am vergangenen Sonntag sicherte sich die U19 des FC Schalke gegen den FC Carl Zeiss Jena erst im Elfmeterschießen (7:8 n.E.) den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals der Junioren. Die Tore für die Königsblauen in der regulären Spielzeit schossen Mamady Diawara und Zaid Amoussou-Tchibara. Im anschließenden Elfmeterschießen parierte S04-Torwart Johannes Siebeking zwei Elfer.

Nun steht der Gegner für die kommende Runde fest: Das Team von Trainer Norbert Elgert empfängt im Achtelfinale den Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 auf dem Berger Feld. Die Partie ist für den 5. Oktober angesetzt.

"Das ist eine Knallerpaarung", sagte Elgert gegenüber den Vereinsmedien. "Es ist die Wiederholung des Halbfinales der Saison 2022/2023. Mainz gehört zur deutschen Spitze. Es ist eine von richtig vielen guten Achtelfinalpartien. Wir nehmen die Aufgabe an und hoffen auf viel Unterstützung zu Hause im Parkstadion."

Alle Achtelfinal-Partien im Überblick:

FC Ingolstadt – 1. FC Magdeburg

Karlsruher SC – Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth – SV Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05

SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen