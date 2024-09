Am Mittwoch nutzt der FC Schalke 04 die Länderspielpause für ein Testspiel gegen NAC Breda aus den Niederlanden. Die Kartenzahl ist begrenzt, aber die Partie läuft im TV.

Am vergangenen Sonntag zeigte das Spiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln, dass die neu zusammengestellte Mannschaft noch etwas entfernt vom Aufstieg, sogar vom angepeilten oberen Tabellendrittel zu sein scheint. Die Schalker verloren mit 1:3 und offenbarten noch zu viele Schwächen. Vier Punkte nach vier Spielen sind eine unterdurchschnittliche Ausbeute. Schalke muss erst einmal nach unten schauen - nach der Länderspielpause geht es am 13. September zum nächsten Aufstiegskandidaten, zum Karlsruher SC.

Frisches Selbstvertrauen muss also her, und da bietet sich das Testspiel gegen NAC Breda am Mittwoch im Parkstadion an (18 Uhr). Der niederländische Erstligist ist mit zwei Niederlagen (1:4 beim FC Groningen, 1:2 gegen den FC Utrecht) sowie einem Sieg (2:1 gegen Ajax Amsterdam) in die Saison gestartet und weilt derzeit auf dem 15. Platz. In allen drei Partien war Leo Greiml, jüngst von den Knappen zu dem niederländischen Traditionsverein gewechselt, über die volle Distanz am Ball.

Gleich zwei Schalke-Optionen am Bildschirm

Die wichtigste Info für alle Schalke-Fans: Auch wenn das Spiel nicht live vor Ort im Stadion beobachtet werden kann, gibt es dennoch eine Möglichkeit. Schalke bietet den Fans einen kostenlosen Live-Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Königsblauen an. Los geht es am Mittwoch kurz vor dem Anstoß ab 18 Uhr.

Auch der Sender Sky überträgt die Partie, im Gegensatz zu den Ligaspielen der Königsblauen sogar kostenfrei. Los geht es ab 18 Uhr im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf YouTube, auf Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport News.

„Das war zu wenig für so ein großes Spiel“, befand Schalkes Kapitän Kenan Karaman nach der Köln-Pleite. Zu wenig war es vor allem bei der Abwehrleistung. „Wir wollen in der zweiten Halbzeit eigentlich angreifen und kriegen dann direkt das Gegentor. Wir verteidigen nicht intensiv genug, da müssen wir schleunigst etwas tun“, sagte Karaman sichtlich unzufrieden und ergänzte: „Das müssen wir in der Länderspielpause knallhart analysieren.“ Und gegen Breda Verbesserung zeigen.