Am Montag bat Schalke-Trainer Karel Geraerts die Reservespieler auf den Platz. Ein Startelf-Duo des Köln-Spiels laboriert an den Nachwehen.

Am Tag nach dem 1:3 gegen den 1. FC Köln bekamen die Stammspieler vom Sonntag erstmal eine Pause. Das Training des FC Schalke 04 gestalteten am Montagmorgen die Reservisten. Neuigkeiten von der ersten Garde gab es dennoch - und zwar keine erfreulichen.

Moussa Sylla leidet unter einer Adduktorenzerrung. Der FC Schalke 04 steht in Kontakt mit dem Fußballverband von Syllas Heimatland Mali. Es geht darum, ob der Stürmer zu den Länderspielen nachreisen wird oder nicht.

Auch sein Landsmann Ibrahima Cissé laboriert an den Nachwehen des Köln-Spiels. Der 23-Jährige leidet unter muskulären Problemen. Emil Höjlund hat nach wie vor mit Leistenproblemen zu kämpfen und absolvierte am Montagmorgen auf dem Nebenplatz ein individuelles Programm. Bei Ralf Fährmann und dessen Außenbandriss im Knie, den er sich im Training mit der U23 zugezogen hatte, stellt sich die Frage, ob eine Operation nötig sein wird oder nicht.

Die Schalker haben jetzt gute zwei Wochen Zeit, um ihre Lehren aus dem Saisonstart zu ziehen. An vier Spieltagen war schon so ziemlich alles dabei. Da wäre die furiose 5:1-Gala gegen Eintracht Braunschweig zum Start ebenso wie das darauf folgende 1:3 in Nürnberg mit umstrittenem Platzverweis für Ron Schallenberg. Beim 2:2 in Magdeburg verspielte Schalke zunächst eine Führung und bewies dann Moral, ehe es gegen den 1. FC Köln jetzt die erste Pleite gegen ein Ligaschwergewicht setzte.

„Wir wollen in der zweiten Halbzeit eigentlich angreifen und kriegen dann direkt das Gegentor. Wir verteidigen nicht intensiv genug, da müssen wir schleunigst etwas tun“, sagte Karaman sichtlich unzufrieden und ergänzte: „Das müssen wir in der Länderspielpause knallhart analysieren“, sagte Schalke-Kapitän Kenan Karaman.

Die Erkenntnisse daraus könne die Königsblauen dann frühestens am Freitag, 13. September, 18:30 Uhr auf den Platz bringen. Dann empfängt der FC Schalke 04 den Karlsruher SC - ein weiteres Team, das mindestens zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gehört.