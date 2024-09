Der 1. FC Köln hat den S04 mit 3:1 im eigenen Stadion besiegt. Kölns Aushilfs-Kapitän Jan Thielmann war von der Atmosphäre im Stadion begeistert.

Der 1. FC Köln hat beim 3:1 (2:0)-Sieg auf Schalke vor 61.475 Zuschauern in der ausverkauften Arena seine gute Form bestätigt. Der S04 ist dagegen nach dem Heimsieg zu Beginn der Saison gegen Eintracht Braunschweig zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Kölns Aushilfs-Kapitän Jan Thielmann war nach dem Spiel stolz auf seine Mannschaft. Am Tag vor dem Spiel hatte er von Trainer Gerhard Struber erfahren, dass er die Mannschaft an Stelle des erkrankten Timo Hübers aufs Feld führen wird. "Es ist eine große Ehre, für den FC Kapitän zu sein", sagte Thielmann nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Und wie bewertet er das Spiel? "Auf Schalke ist es immer schwer. Am Anfang hatten wir einige Chancen zugelassen, aber dann haben wir uns schnell stabilisiert", meinte Thielmann. "Der letzte Pass bei uns war ein Ticken besser als der von Schalke. Schalke hätte uns auch brutal wehtun können, wenn sie den einen oder anderen Konter besser ausspielen. Und wie ich gehört habe, war das Glück mit den Abseitsentscheidungen auch etwas auf unserer Seite." Aber im Endeffekt habe man nicht unverdient gewonnen.

Besonders sei auch die Atmosphäre in Gelsenkirchen gewesen. "Auf-Schalke-Spiele sind immer geil", meinte der Verteidiger. "Ich glaube auch als neutraler Zuschauer. Es war gute Stimmung von beiden Seiten. Und ein bisschen Hass gehört zum Fußball - glaube ich - auch immer dazu." Damit meinte er die gegenseitigen verbalen Provokationen zwischen beiden Fanlagern, die sich nicht gerade grün sind.





Die Polizei war mit mehreren hundert Einsatzkräften bei diesem Hochsicherheitsspiel dabei und zog nach eigenen Angaben eine weitgehend positive Bilanz. Allerdings habe es nach dem Spielende eine Auseinandersetzung zwischen den Fans beider Vereine im Bereich der Südkurve gegeben.

Sportlich sieht Thielmann den FC ohnehin auf dem richtigen Weg. "Wir haben lange von diesen Erfolgsserien gesprochen, die wir anfangen wollen. Und das ist jetzt der Anfang von einer und wir wollen die nach der Länderspielpause weiterführen", erklärte er selbtbewusst. Vorerst steht der 1. FC Köln nach vier Spielen mit sieben Punkten auf dem 6. Platz.