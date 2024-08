Auch die tolle Fan-Unterstützung konnte Münster in Hamburg nicht helfen.

Die Samstagsspiele des 4. Spieltags in der 2. Bundesliga hatten es in sich. Es fielen in drei Spielen satte 13 Treffer. Es gab drei klare Sieger und Verlierer.

Für den SC Preußen Münster scheint die 2. Bundesliga eine Nummer zu groß zu sein - zumindest in dieser Verfassung. Der Aufsteiger hatte beim 1:4 beim Hamburger SV keine Chance und war mit den vier Gegentoren noch gut bedient. Die Hamburger Treffer im mit 57.000 Zuschauern einmal mehr ausverkauften Volksparkstadion erzielten Robert Glatzel (7. Minute, 45.+1), Daniel Elfadli (26.) und Moritz Heyer (64.). Für Münster war Torge Paetow (58.) erfolgreich. HSV-Trainer Steffen Baumgart hatte die Mannschaft nach dem 0:1 bei Hannover 96 umgebaut. Durch die Gelb-Rot-Sperre von Kapitän Sebastian Schonlau rückte der von einer Sprunggelenksverletzung genesene Elfadli in die Abwehr. Im Mittelfeld spielte das erst 19 Jahre alte Eigengewächs Fabio Baldé anstelle von Ludovit Reis, im Angriff feierte Glatzel sein Startelfdebüt in dieser Saison und ersetzte Davie Selke. Hamburger SV: Heuer Fernandes - Muheim, Elfadli (62. Heyer), Hadzikadunic - Baldé (73. Poreba), Meffert, Pherai (62. L. Reis), Karabec (73. Richter), Hefti - Königsdörffer, Glatzel (62. Selke) Heuer Fernandes - Muheim, Elfadli (62. Heyer), Hadzikadunic - Baldé (73. Poreba), Meffert, Pherai (62. L. Reis), Karabec (73. Richter), Hefti - Königsdörffer, Glatzel (62. Selke) Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkeskov - Mees (72. Kyerewaa), Bazzoli, Hendrix (83. Preißinger), M. Lorenz (72. Makridis) - Grodowski (83. Deters), Amenyido (72. Németh) Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Tore: 1:0 Glatzel (7.), 2:0 Elfadli (26.), 3:0 Glatzel (45.+1), 3:1 Paetow (58.), 4:1 Heyer (64.) Zuschauer: 57000 (ausverkauft) Die Umstellungen zahlten sich schon beim ersten Treffer aus, als Glatzel eine Baldé-Flanke aus kurzer Distanz über die Torlinie köpfte. Die Gastgeber bestimmten im Anschluss weiter das Spiel. Preußen-Schlussmann Johannes Schenk parierte in der 24. Minute gegen Baldé und Immanuel Pherai, war dann aber beim Abschluss von Elfadli chancenlos. Mit dem zweiten Glatzel-Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war die Partie bereits entschieden. Die übrigen Treffer trugen zu einem kurzweiligen Fußball-Nachmittag bei. Ähnlich wie Münster ergeht es aktuell auch dem SV Darmstadt 98. Der Bundesliga-Absteiger enttäuschte erneut - Darmstadt hat nach vier Spielen nur einen Punkt auf dem Konto - und verließ beim 0:4 bei der SV Elversberg den Rasen als klarer Verlierer. Spieler verletzt: Lange Unterbrechung in Elversberg Die Partie zwischen der SV Elversberg und Darmstadt 98 musste wegen eines medizinischen Notfalls auf dem Platz für längere Zeit unterbrochen werden. Der Elversberger Abwehrspieler Florian Le Joncour war nach einem Kopfballduell unglücklich auf seinem Unterarm gefallen verletzte sich wohl dabei schwer und musste anschließend minutenlang auf dem Platz behandelt werden. Der Schmerz soll so groß gewesen sein, dass der 29-Jährige noch auf dem Platz eine Narkose bekam. Das Spiel war für rund 20 Minuten unterbrochen, die Nachspielzeit betrug 25 Minuten. Ordner schirmten mit Tüchern den Strafraum ab, während Ärzte und Betreuer Le Joncour behandelten. Er wurde unter dem Applaus der Zuschauer mit einer Trage vom Platz gebracht und anschließend mit einem Krankenwagen aus dem Stadion gefahren. Es gab eine Nachspielzeit von 25 Minuten. Der 1. FC Nürnberg kassierte eine weitere Niederlage. Die Mannschaft des ehemaligen Weltklasse-Stürmers Miroslav Klose erlitt eine böse 0:4-Heimschlappe gegen den 1. FC Magdeburg. Jason Ceka und Andreas Nollenberger standen noch vor wenigen Wochen auf der Abschussliste des FCM. Ceka spielte diesmal von Beginn an und Nollenberger wurde eingewechselt und traf zum 2:0 für Magdeburg. So schnelllebig ist das Fußball-Geschäft.

